Госдума утвердила упрощение поставок нефтепродуктов из России в Абхазию

Абхазия и Россия изменили соглашение о режиме торговли в июне 2019 года, режим торговли в области поставок нефтепродуктов из России в Абхазию был упрощен.

СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Госдума России ратифицировала протокол об изменении соглашения с правительством Абхазии, который касается отмены декларирования поставок нефтепродуктов, сообщает РИА Новости.

"Протокол предусматривает распространение практики отмены временного периодического таможенного декларирования при поставках нефтепродуктов по аналогии с Киргизской Республикой", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно новым правилам, вывоз бензина, дизельного топлива и нефтяного битума будет производиться из России в Абхазию без временного таможенного декларирования. При этом декларации, которые были поданы, но по которым вывоз товаров не был произведен, будут аннулированы.

Согласно пояснительной записке к соответствующему законопроекту, протокол о внесении изменения в соглашение между правительством России и правительством Абхазии о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года подписан в Санкт-Петербурге 7 июня 2019 года.

Указывается, что протокол начинает временно применяться по истечении 30 дней с даты подписания для "обеспечения незамедлительной организации поставок в 2019 году нефтепродуктов без применения временного периодического таможенного декларирования".

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