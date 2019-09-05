Нефть, борьба с коррупцией и перенос выборов: как прошел парламентский год в Абхазии

О том, какие важные законы и постановления были приняты Парламентом Абхазии на весенней сессии, какие решения стали самыми обсуждаемыми и даже вызвали волнения в обществе, и как Народное Собрание перенесло дату выборов, читайте в обзоре Sputnik.

С 1 сентября депутаты Парламента Абхазии ушли на заслуженные каникулы, которых у них не было целый год. Народное Собрание должно было уйти в отпуск еще 1 августа, но из-за перенесенных выборов президента Абхазии было принято решение продлить работу еще на месяц. Отпуск парламентариев длится 38 дней.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Амнистия, Договор о дружбе и акцизные правила

Первое заседание Парламента после августовских каникул 2018 года состоялось 24 сентября.

Одним из первых парламентарии приняли постановление "Об объявлении амнистии в ознаменование двадцать пятой годовщины Дня Победы и Независимости Республики Абхазия – 30 сентября 2018 года".

Под амнистию попали участники Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, инвалиды первой и второй групп, больные туберкулезом, отнесенные к первой и второй группе, а также больные онкологическими заболеваниями третьей и четвертой клинической группы. Также были амнистированы лица, впервые привлеченные к уголовной ответственности, женщины.

8 ноября Парламент принял решение о запуске прямых трансляций с открытых заседаний. Инициатором проекта стал депутат Батал Айба. По его мнению, прямые трансляции необходимы для того, чтобы информация с заседаний не искажалась и передавалась гражданам республики из "первых уст".

В декабре Народное Собрание ратифицировало Договор о дружбе и сотрудничестве между Абхазией и Сирией. Договор предусматривает сотрудничество в области науки, экономики, торговли и культуры.

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия Договор между Сирией и Абхазией предусматривает сотрудничество в области науки, экономики, торговли и культуры

Также республики обязуются не вступать в военные и военно-политические блоки, деятельность которых может быть направлена против любой из этих республик. Документ действует в течение 10 лет и может быть продлен.

Бурно обсуждали в Парламенте принятие законопроекта "О республиканском бюджете Абхазии на 2019 год". Основные претензии депутатов – неадекватные дотации районам, идентичность бюджета 2018 и 2019 годов, соответственно стагнация в развитии экономики и непоступление в бюджет государства пошлины, установленной на границе с Россией за продажу цитрусовых.

Несмотря на все жалобы, 27 депутатов проголосовали за принятие закона в первом чтении. 28 декабря проект бюджета был принят во втором и окончательном чтении. Прогнозный показатель доходов бюджета на 2019 год - 7 миллиардов 575 миллионов рублей, расходов - 7 миллиардов 696 миллионов рублей. Дефицит составляет 121 миллион рублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спикер Валерий Кварция на заседании парламента Абхазии

На том же заседании 28 декабря депутаты проголосовали за повышение акцизной ставки на импорт табачных изделий и снижение на экспортируемую табачную продукцию.

Согласно принятому решению, акцизная ставка за ввоз табачной продукции составил 15%, а вывоз – 10%.

Нефть и смертная казнь за наркотики



22 февраля в Парламенте затронули одну из самых обсуждаемых тем в Абхазии – добычу нефти. В мае 2014 года правительство республики предоставило компании "АпсныОйл" право на добычу нефти в восточной части республики. В 2018 году компания продлила соглашение.

На заседании парламентарии рассмотрели постановление "О создании комиссии по изучению вопроса об экономической эффективности и экологической безопасности геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории Абхазии", но после двухчасовой дискуссии так и не пришли к единому решению.

В марте комиссия все же была создана. В ее состав вошли 12 депутатов Народного Собрания, а председателем был избран руководитель профильного комитета Астамур Тарба. Затем депутаты решили продлить срок работы комиссии, так как не получили ответов на все поставленные вопросы.

Антикоррупционный закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" парламентарии приняли в первом чтении 25 февраля.

Инициатором был депутат Астамур Логуа, который считает, что цель закона - противодействие коррупции и предупреждение необоснованного обогащения субъектами декларирования и членами их семей. Во втором, но не окончательном чтении закон был принят 28 мая.

© Sputnik / Томас Тхайцук Депутат Астамур Логуа на заседании парламента Абхазии

На том же заседании парламентарии обратились к Кабинету Министров Абхазии с просьбой внести необходимые изменения в постановление "Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ" для принятия его во втором чтении.

Законопроект предполагает наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни с конфискацией имущества за незаконный ввоз в республику, вывоз или перевозку наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах группой лиц или лицом с использованием своего служебного положения. Нормы закона вступят в силу с 1 января 2020 года.

Штраф за тонировку, изменения в Закон о выборах



В марте депутаты во втором чтении решили не изменять принятые правила тонировки автомобилей – не более 30%. Ранее в первом чтении парламентарии решили увеличить максимально дозволенный уровень тонировки, но органы МВД не рекомендовали подобный шаг. По их мнению, тонирование стекол автомобилей ухудшает обзор во время движения, особенно в плохую погоду и ночное время, а также не позволяет фиксировать нарушителей камерами дорожного наблюдения.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сотрудник ДПС за работой

20 марта депутаты приняли решение о введении штрафов за торговлю без кассовых аппаратов. В список попавших под административные санкции также вошли юридические лица, которые не сообщают в профильные органы и банки об открытии банковских счетов за пределами Абхазии. Закон должен войти в силу с 1 января 2020 года.

Кроме того, парламентарии исключили использование во время выборов открепительных удостоверений и изменили пределы сумм пожертвований для избирательных фондов. Также депутаты Парламента запретили иностранным гражданам и организациям участвовать в агитации и акциях поддержки того или иного кандидата.

В апреле в Абхазии был создан Союз парламентариев, в него вошли бывшие и действующие депутаты Народного Собрания. Всего 150 человек. Главная задача организации – оказание поддержки в работе по развитию богатого, демократического абхазского государства, объяснили его члены, а также уверили, что организация Союза не имеет отношения к президентским выборам в Абхазии.

Перенос президентских выборов

На очередной сессии 4 апреля депутаты назначили дату президентских выборов в Абхазии. По решению парламента, главу государства должны были выбирать 21 июля. На том же заседании были изменены правила голосования – отменена маркировка пальца, вместо этого в паспорт избирателя ставили специальные печати. Отменили также вычеркивание кандидатов в бюллетени, напротив имени кандидата нужно было поставить галочку.

Однако 18 апреля депутат Парламента Аслан Бжания был экстренно госпитализирован в одну из больниц Москвы. Сторонники Бжания выступили с инициативой перенести выборы президента Абхазии на осень этого года.

В Парламенте была создана комиссия по обсуждению переноса выборов президента. Парламентарии поставили вопрос переноса выборов на голосование, однако 20 мая депутаты проголосовали против изменения даты выборов.

Ночью 21 мая троих представителей оппозиционных сил пригласили на переговоры с Раулем Хаджимба, посредником между сторонами выступил министр обороны республики Мираб Кишмария. В ходе встречи стороны пришли к соглашению о переносе выборов на один месяц и четыре дня.

© Sputnik / Томас Тхайцук Посредником в переговорах между сторонами выступил министр обороны республики Мираб Кишмария

22 мая президент представил Парламенту проект Закона о внесении изменения в Конституционный закон Республики Абхазия "О выборах Президента Республики Абхазия". Представленный Хаджимба проект предусматривал сокращение крайнего срока проведения выборов с двух месяцев до одного месяца до истечения полномочий президента.

28 мая на заседании Парламента было принято решение о переносе президентских выборов на 25 августа. "За" проголосовали 25 из 30 депутатов.

Хорошие новости для бюджетников

25 июня депутаты Парламента проголосовали за перерасчет и увеличение заработной платы отдельным категориям бюджетников страны с 1 июля 2019 года во втором и окончательном чтении.

Республиканский бюджет на 2019 год составит восемь миллиардов 111 миллионов рублей, по расходам - восемь миллиардов 932 миллиона рублей. Резервный фонд президента - 443 миллиона рублей.

В августе Кабинет Министров одобрил повышение зарплат бюджетникам в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания. Повышение зарплат будет на основе Соглашения между Абхазией и Россией о софинансировании зарплат бюджетникам Абхазии, которое планируется продлить до 31 декабря 2022 года. На повышение зарплат Россия выделит более миллиарда рублей.

© Sputnik / Владимир Астапкович В августе Кабинет Министров одобрил повышение зарплат бюджетникам в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания

В июне депутаты Парламента также обратились к главе государства с предложением завести уголовное дело на депутата Грузии Акакия Бобохидзе, который во время заседания сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия выкрикнул с трибуны, что убивал в Абхазии и будет убивать. Депутаты также попросили о закрытии границы на реке Ингур. Временное ограничение на пересечение госграницы с Грузией было введено 27 июня.

В преддверии президентских выборов спикер Народного Собрания Валерий Кварчия 24 августа встретился с международными наблюдателями из Луганской Народной республики.

Он поблагодарил наблюдателей за то, что они приняли приглашение и отметил, что Абхазия со своей стороны тоже старается не обделять вниманием дружественную ей республику.

А после подведения итогов первого тура президентских выборов Кварчия объявил о дате второго тура, который состоится в воскресенье 8 сентября.

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