Добра стало больше: "Ашана" подвел итоги благотворительной акции в Абхазии

Акция "Урок добра" Культурно-благотворительного фонда "Ашана" прошла уже в шестой раз в школах Абхазии 13 ноября.

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Все средства, вырученные от акции "Урок добра", пойдут на лечение подопечной фонда "Ашана" Элины Календжян, рассказала в интервью радио Sputnik Абхазия директор фонда Мактина Джинджолия.

Всего на лечение Элины Календжян с диагнозом врожденная дисплазия и вывих обоих тазобедренных суставов необходимо 270 тысяч рублей. 18 ноября ей проведут операцию в Научном центре травматологии и ортопедии в Ереване.

"Пока что сложно назвать окончательную сумму, на сегодняшний день сумма - 100 тысяч рублей, но мы ожидаем дополнительных переводов", - отметила Джинджолия.

По ее словам, ежегодно количество спикеров, принимающих участие в акции "Урок добра" растет.

"Могу сказать, что в этом году у нас было больше спикеров, чем в прошлом. Они активно пропагандировали акцию в социальных сетях, делились фото и видео с уроков и находили время для участия в акции, даже если были очень заняты", - отметила она.

В Пицундской средней школе "Урок добра" провели сами сотрудники благотворительного фонда. Джинджолия отметила, что ученики второго класса очень удивили организаторов акции.

"Нас удивило то, что ребята написали очень трогательные письма подопечным фонда, нарисовали рисунки и передали нам. Мы обязательно их передадим ребятам. Они рассказывали нам, какие добрые поступки совершают каждый день, также рассказывали про историю Всемирного дня добра, что нас приятно удивило", - добавила она.

Во Всемирный день добра в Абхазии проводятся и другие акции – школьники сажают деревья и цветы, кто-то печет сладости вместе с родителями и продает их, а выручку направляет в фонд. Многие люди помогают фонду, распространяя информацию о способах оказания помощи подопечным в социальных сетях, отметила Джинджолия.

Акция "Урок Добра" проводится Культурно-благотворительным фондом "Ашана" в Абхазии уже шестой раз.

Всемирный день добра отмечается во всем мире 13 ноября. В этот день в 1998 году в Токио открылась первая конференция Всемирного движения за доброту, в которой приняли участие представители Австралии, Канады, Японии, Таиланда, Сингапура, Великобритании, США.

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