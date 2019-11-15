13:42 15 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.89
  • EUR70.41
Поиск

Добра стало больше: "Ашана" подвел итоги благотворительной акции в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
45 0 0
Sputnik Абхазия

Акция "Урок добра" Культурно-благотворительного фонда "Ашана" прошла уже в шестой раз в школах Абхазии 13 ноября.

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Все средства, вырученные от акции "Урок добра", пойдут на лечение подопечной фонда "Ашана" Элины Календжян, рассказала в интервью радио Sputnik Абхазия директор фонда Мактина Джинджолия.

© Sputnik
Фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение Элины Календжян

Всего на лечение Элины Календжян с диагнозом врожденная дисплазия и вывих обоих тазобедренных суставов необходимо 270 тысяч рублей. 18 ноября ей проведут операцию в Научном центре травматологии и ортопедии в Ереване.

"Пока что сложно назвать окончательную сумму, на сегодняшний день сумма - 100 тысяч рублей, но мы ожидаем дополнительных переводов", - отметила Джинджолия.

По ее словам, ежегодно количество спикеров, принимающих участие в акции "Урок добра" растет.

"Могу сказать, что в этом году у нас было больше спикеров, чем в прошлом. Они активно пропагандировали акцию в социальных сетях, делились фото и видео с уроков и находили время для участия в акции, даже если были очень заняты", - отметила она.

В Пицундской средней школе "Урок добра" провели сами сотрудники благотворительного фонда. Джинджолия отметила, что ученики второго класса очень удивили организаторов акции.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Помогать маме и охранять природу: школьники Сухума рассказали, что такое добро

"Нас удивило то, что ребята написали очень трогательные письма подопечным фонда, нарисовали рисунки и передали нам. Мы обязательно их передадим ребятам. Они рассказывали нам, какие добрые поступки совершают каждый день, также рассказывали про историю Всемирного дня добра, что нас приятно удивило", - добавила она.

Во Всемирный день добра в Абхазии проводятся и другие акции – школьники сажают деревья и цветы, кто-то печет сладости вместе с родителями и продает их, а выручку направляет в фонд. Многие люди помогают фонду, распространяя информацию о способах оказания помощи подопечным в социальных сетях, отметила Джинджолия.

Акция "Урок Добра" проводится Культурно-благотворительным фондом "Ашана" в Абхазии уже шестой раз.

Всемирный день добра отмечается во всем мире 13 ноября. В этот день в 1998 году в Токио открылась первая конференция Всемирного движения за доброту, в которой приняли участие представители Австралии, Канады, Японии, Таиланда, Сингапура, Великобритании, США.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Очень мокрый туризм: как развлекаются гости Венеции во время наводнения
Российская военная полиция заняла военную базу США: кадры высадки
Статистика преступлений в Абхазии
Преступление и наказание: криминогенная обстановка в Абхазии c 2008 по 2018 годы
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться