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Танцы ради жизни: ансамбль "Ерцаху" даст концерт в поддержку фонда "Ашана"

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
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Sputnik Абхазия

Пресс-конференция, посвященная благотворительному концерту ансамбля народной песни и танца "Ерцаху" в поддержку подопечных фонда "Ашана", прошла в пресс-центре Sputnik 12 ноября.

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Средства, вырученные от благотворительного концерта ансамбля народной песни и танца "Ерцаху", отправят на лечение семилетней подопечной фонда "Ашана" Сабины Пачулия, рассказала директор Культурно-благотворительного фонда Мактина Джинджолия на посвященной концерту пресс-конференции в Sputnik 12 ноября.

Врачи поставили Сабине Пачулия диагноз сколиоз четвертой степени. У девочки сильно искривлен позвоночник, ей необходима срочная операция. Стоимость лечения и установления металлических конструкций в Новосибирской клинике стоит 700 тысяч рублей.

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© Видео Акоп Кущян
Пресс-конференция о благотворительном концерте ансамбля "Ерцаху"
"К сожалению, пока что активность у зрителей небольшая, хотя мы установили доступные цены на билеты. Билеты продаются плохо, но мы надеемся, что за оставшиеся четыре дня люди подтянутся", - отметила Джинджолия.

В программе концерта абхазские национальные танцы и танцы народов Кавказа. По словам художественного руководителя ансамбля "Ерцаху" Вианора Логуа, зрителей ждут и сюрпризы, на сцене будут представлены новые постановки из нартских эпосов "Танец Нартов" и "Рассвет", а также княжеский цабалский танец.

"Мы планировали подобную акцию и раньше, но в связи с нашим плотным графиком не всегда получалось. В этот раз администрация Очамчырского района поддержала нашу инициативу и готова даже сама оказать финансовую поддержку фонду", - отметил он.

Благотворительный концерт ансамбля "Ерцаху" пройдет на сцене Абхазской государственной филармонии 15 ноября. В этот же день Культурно-благотворительный фонд "Ашана" подведет итоги акции "Спасем жизнь вместе", которой в этом году исполняется восемь лет.

По словам Джинджолия, за восемь лет с помощью акции было собрано более 56 миллионов рублей на оплату 333 курсов лечения. На собранные деньги было вылечено 220 тяжелобольных детей из Абхазии. В этом году акция собрала более девяти миллионов рублей на лечение 59 подопечных фонда, что в два раза больше показателей прошлого года.

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Теги:
Благотворительный фонда "Ашана"


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