Батал Чежия дал оценку бою за звание чемпиона мира среди молодежи

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Боксер из Абхазии Батал Чежия рассказал ведущему радио Sputnik Абхазия о том, что не согласен с решением коллегии, судившей бой Международного боксерского шоу "Короли Нокаутов" в Санкт-Петербурге.

"Бой не сложился, так как на это было много причин. Во-первых, я больше восьми месяцев не проводил бои и сразу провел десятираундовый бой. Это однозначно сказалось на бое. Во-вторых, я перешел в полутяжелую весовую категорию, и мой соперник был значительно больше меня. Несмотря на это, я считаю, что не проиграл, а даже выиграл. Так думают и многие аналитики", - сказал Чежия.

Боксер из Абхазии добавил, что пересмотрел запись боя с Джамалом Усмановым и, по мнению Чежия, проявил себя лучше соперника. В оспаривании судейского решения Чежия не видит никакого смысла.

"Решение вряд ли поменяют. Это был международный бой за титул чемпиона и, если судьи изменят решение, то за неправильное судейство кто-то будет должен нести ответственность. Подавать апелляцию, думаю, бесполезно, и для того чтобы это сделать, нужно заплатить определенную сумму", - отметил он.

© Sputnik / Александр Гальперин Батал Чежия

Ничейный результат во встрече не несет негативных последствий для карьеры спортсмена, напротив, это хороший опыт и стимул для дальнейшей работы над собой, уверен Чежия.

Исход боя в Санкт-Петербурге, утвердил решение Батала Чежия не боксировать в полутяжелом весе, так как ранее он выступал в средней весовой категории. Боксер рассказал, что смена весовой категории произошла по объективным причинам, не зависящим от него.

"Меня поставили перед фактом, так как в моем весе не было соперников, которые согласились бы прилететь в Россию и боксировать за этот титул. Мы с тренером просмотрели его бои (Усманова - ред.) и решили, что сможем выступить и в полутяжелом весе тоже", - сказал боксер.

Чежия добавил, что рассматривается возможность провести матч-реванш, но он сомневается, что члены команды его соперника из Украины на это согласятся, так как результат встречи их устроил, они были рады ничьей, как победе.

Международное боксерское шоу "Короли Нокаутов" прошло в Санкт-Петербурге в четверг 14 ноября.

Батал Чежия – чемпион СНГ и Славянских стран по версии журнала "Про Бокс". Чежия победил в боксерском шоу "Гладиаторы ринга" в Анапе, одержал победу в рейтинговом бою на вечере профессионального бокса в Ростове-на-Дону, стал обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс".

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