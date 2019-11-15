Управление по архитектуре и ЖКХ займется экспертизой проектов Инвестпрограммы

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба представил коллективу Госуправления Абхазии по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству нового главу ведомства Игоря Миквабия в пятницу 15 ноября.

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Госуправление по архитектуре, градостроительству и ЖКХ будет заниматься экспертизой проектов Инвестпрограммы, рассказал руководитель этого управления Игорь Миквабия.

Как отметил Миквабия, эта работа и ранее выполнялась Госкомитетом по архитектуре и градостроительству согласно абхазскому законодательству.

"Мы проводим экспертизу не только в рамках Инвестпрограммы, но и объектов, которые проходят по республиканскому бюджету согласно законодательству. Мы проводим и проектную, и сметную экспертизу объектов республиканского бюджета. Возглавлять это направление будет опытнейший специалист - Эсфирь Майтоп", - сказал Миквабия.

Миквабия добавил, что ресурсов для этой работы в возглавляемом им управлении достаточно и сфера экспертизы объектов строительства для него и его коллег не новая. Заказчиком проведения проектной экспертизы выступает Управление капитального строительства.

Новый руководитель Госуправления по архитектуре, градостроительству и ЖКХ уточнил, что достоверность сметной стоимости объектов строительства по Инвестпрограмме подтверждается в России.

По указу президента Абхазии Рауля Хаджимба 28 октября 2019 года Госкомитет по строительству и архитектуре был реорганизован в Госуправление по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Что касается ЖКХ, это направление Миквабия назвал обширным и сырым, имея в виду отсутствие нормативно-правовых актов.

"В первую очередь начнем с разработки нормативно-правовой базы, основополагающих документов. У нас практически эта тема сырая. Она существует, но не нормализирована и никак не форматирована. Поставили задачу вплотную заняться этим направлением, и в ближайшие дни, думаю, будут более конкретные поручения", - подчеркнул Миквабия.

Он добавил, что на разработку нормативно-правовой базы в сфере ЖКХ потребуется время. Нужно будет подключить специалистов, провести сравнительный анализ нормативно-правовой базы схожих по климату с Абхазией регионов.

Тема интересная, объемная, но очень проблемная, считает он.

Игорь Миквабия родился в 1965 году в Ткуарчале, там же окончил школу, поступил на машиностроительный факультет Харьковского политехнического института. Принимал участие в Отечественной войне народа Абхазии. В июле 2017 года был назначен на должность начальника Управления капитального строительства страны.

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