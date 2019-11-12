Кроме "силовиков": структура Кабмина будет оптимизирована на 15 процентов

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Премьер-министр Валерий Бганба 12 ноября подписал распоряжение "Об оптимизации общей штатной численности ряда государственных учреждений Республики Абхазия", сообщается на сайте Кабинета министров Абхазии.

В документе говорится о том, что Фонду репатриации Республики Абхазия необходимо провести в установленном порядке оптимизацию общей штатной численности работников не менее чем на 15 процентов в срок до 20 ноября 2019 года.

Министерству здравоохранения и социального обеспечения, Министерству демографии и репатриации, а также Государственному управлению Республики Абхазия по строительству в срок до 25 ноября 2019 года представить в Кабинет министров отчет о проделанной работе по оптимизации штатной численности работников не менее чем на 15 процентов в подведомственных государственных учреждениях.

Ранее, 7 ноября, Валерий Бганба подписал распоряжение, в котором поручил в срок до 20 ноября 2019 подготовить списки чиновников, подлежащих сокращению, а также новые размеры финансирования с учетом оптимизации.

28 октября президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ об утверждении новой структуры Кабмина.

"Кабинету министров Республики Абхазия оптимизировать общую штатную численность центральных органов государственного управления Республики Абхазия, входящих в структуру Кабинета министров Республики Абхазия, установленную по состоянию на 1 января 2019 года, не менее чем на 15 процентов в срок до 1 января 2020 года, без учета общей штатной численности Министерства обороны Республики Абхазия, Министерства внутренних дел Республики Абхазия, Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и Государственной миграционной службы Республики Абхазия", - говорится в указе.

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