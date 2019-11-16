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Лев Квициния рассказал о ходе тушения пожара на Сухумском перевале

© Sputnik
В Абхазии
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Sputnik Абхазия

Первые очаги пожара на Сухумском перевале были обнаружены в воскресенье 10 ноября. Вертолет МЧС России прибыл в Абхазию в пятницу 15 ноября.

СУХУМ, 16 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Для тушения всех очагов пожара на Сухумском перевале понадобится еще несколько дней, сообщил Sputnik Абхазии министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.

"Невозможно говорить о том, что мы закончим тушить пожар в ближайшие два дня. Огонь распространился в больших масштабах. К тому же, в районе села Псху практически невозможно работать из-за задымления и отсутствия видимости", - отметил министр.

По словам Квициния, российские специалисты и далее будут помогать МЧС Абхазии в тушении пожара на Сухумском перевале.

"Коллеги из России  предлагали нам предоставить большие самолеты, но они не смогут работать, из-за сильного задымления. Смогут работать только вертолеты", - объяснил он.

© Видео МЧС РА
Горы в дыму: кадры крупного пожара на Сухумском перевале

К 10:00 утра вертолету МЧС удалось потушить очаги пожара вблизи села Азанта Гулрыпшского района. Вода для тушения пожара берется из озера Амткял, уточнил Квициния.

Первые очаги пожара в лесу на Сухумском перевале спасатели МЧС Абхазии обнаружили утром в воскресенье 10 ноября. Сотрудники пожарно-спасательного поста в селе Псху своими силами погасить возгорание не смогли. По приблизительным данным, охвачено около ста гектаров Сухумского перевала. В основном, горит сухая листва и трава.

Министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния в понедельник 11 ноября облетел на вертолете место возгорания. Огонь распространяется в труднодоступных местах высокогорья, тушить пожар возможно лишь с помощью специальной авиации.

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