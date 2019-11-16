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Вертолет МЧС России вылетел на тушение пожара на Сухумском перевале

Пресс-служба МЧС РА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия

Вертолет прибыл в Абхазию для тушения пожара на Сухумском перевале вечером в пятницу 15 ноября. Экипаж состоит из пяти человек.

СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Вертолет МЧС России вылетел на тушение пожара на Сухумском перевале примерно в 8:15 в субботу 16 ноября, сказал Sputnik Абхазия заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Сатбей Гиндия.

По его словам, на борту также находится министр ведомства Лев Квициния.

Первые очаги пожара в лесу на Сухумском перевале спасатели МЧС Абхазии обнаружили утром в воскресенье 10 ноября. Сотрудники пожарно-спасательного поста в селе Псху своими силами погасить возгорание не смогли. По приблизительным данным, охвачено около ста гектаров Сухумского перевала. В основном, горит сухая листва и трава.

Министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния в понедельник 11 ноября облетел на вертолете место возгорания. Огонь распространяется в труднодоступных местах высокогорья, тушить пожар возможно лишь с помощью специальной авиации.

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