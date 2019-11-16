Врачи подвели итоги Всемирного дня борьбы с сахарным диабетом в Абхазии

День открытых дверей и акции, посвященные Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом, прошли в Сухумской городской клинической больнице, Консультативной поликлинике при Республиканской больнице и в Гагре.

СУХУМ, 16 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. В первый день акции обследование прошли 62 человека, из которых у пяти был впервые выявлен сахарный диабет, у 25 диагноз уже был поставлен ранее, сообщила Sputnik Абхазия эндокринолог Горбольницы Нана Аргун.

15 ноября врачи больницы провели акцию на улицах столицы. Обследование прошли 80 человек, у двух из них был повышенный уровень сахара в крови, у одного диагностирован сахарный диабет.

По словам Аргун, на улицах были "обследованы" как взрослые, так и молодые люди. В больницу же обратились люди старше 50 лет.

"Соответственно, у них было больше жалоб и подтверждение диагноза было чаще. В прошлом году показатели были практически такими же, хотя мы проводили акцию только в больнице. На улице люди очень хорошо восприняли акцию и даже проявляли интерес", - отметила она.

Общественная организация "Центр развития" провела акцию на трех улицах Гагры 14 ноября. Уровень сахара в крови измерили 292 людям, у 30 были выявлены высокие показатели.

"Многие, у кого был выявлен диабет, знали о своем диагнозе. В основном это люди старше 50 лет. Только у одного мужчины был выявлен диабет впервые, ему около 70 лет. Мы сразу отправили его на консультацию к эндокринологу", - отметила координатор проекта "Создание и развитие школ диабета в Абхазии" Асида Бения.

По ее словам, в этом году диагностику прошли вдвое больше людей, чем в прошлом году, но диагноз подтвердился практически у того же количества людей.

"Это та же самая возрастная категория людей, которые не поддаются лечению. Они живут с высоким уровнем сахара в крови, и их очень сложно убедить следить за своим здоровьем, к сожалению", - добавила она.

Бения отметила, что в этом году многие целенаправленно обратились к врачам, чтобы измерить уровень сахара в крови, но были и те, кого пришлось уговаривать проверить свое здоровье.

"Большая часть мужчин боялись. Им было интересно, они считали нужным провериться, но страх перед иголкой тоже срабатывал", - сказала она.

В Республиканской больнице в первый день акции прошли обследование 54 человек, из которых у 18 впервые был обнаружен сахарный диабет, они были направлены на обследование к специалистам.

По словам эндокринолога Республиканской больницы Ренаты Анкваб, в 2017 году количество больных сахарным диабетом в Абхазии составляло 3400 человек, а в 2018 году их было уже 3700. Она также отметила, что в зону риска попадают люди от 40 до 60 лет.

Сахарный диабет наравне с онкологическими заболеваниями входит в четверку смертельных болезней. Передаваться диабет может по наследству, либо приобретаться в результате нездорового образа жизни.

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