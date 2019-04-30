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Нана Аргун
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Аргун о сахарном диабете: дефицит информации приводит к серьезным последствиям

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Врач-эндокринолог Сухумской городской клинической больницы Нана Аргун в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, как получение достоверной информации о сахарном диабете влияет на самих больных.

Пациенты, прошедшие школу диабета, больше привержены к инсулинотерапии, у них улучшился и самоконтроль, они стали свободными в отношении еды, отметила Аргун на пресс-конференции в Sputnik Абхазия.

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"В начале нашего обучения практически у всех наших больных был избыточный вес, был дефицит информации о своей болезни и способах самоконтроля. Практически у всех были осложнения, наиболее частые – поражение глаз и поражение нервных окончаний. Параллельно с тем, как мы проводили обучение, мы раздавали дневники самоконтроля. Эти дневники служили для нас индикаторами эффективности нашей работы. Каждое занятие они посещали с этими дневниками, и мы могли наблюдать положительную или отрицательную динамику. По прошествии занятий мы могли судить об уровне знаний, и, как оказалось, пациенты, прошедшие школу, лучше следуют предписаниям врача, они лучше привержены к инсулинотерапии, у них улучшился и самоконтроль, они стали свободными в отношении еды", - отметила Аргун.

Пресс-конференция по итогам открытия школ диабета в Сухуме и Гагре прошла в пресс-центре Sputnik.

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Полную версию беседы слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

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Теги:
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