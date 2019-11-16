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Поджоги и водометы: в Париже протестуют "желтые жилеты"

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RT
Sputnik Абхазия

Столкновения между "желтыми жилетами" и полицией произошли, когда демонстранты попытались пройти через весь город к вокзалу Аустерлиц.

Акция в Париже 16 ноября проходит ровно через год после того, как во Франции начались выступления "желтых жилетов". Сначала участники акций выступали против повышения цен на бензин, а затем и против экономических реформ в целом, проводимых президентом Эммануэлем Макроном.

Акции собирали до 300 тысяч участников, однако последние несколько месяцев стали значительно менее массовыми.

Организаторы акции 16 ноября специально призвали прийти на нее как можно больше участников, чтобы отметить годовщину протеста.

Правоохранительные органы Франции перед субботней акцией предприняли особые меры безопасности.

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