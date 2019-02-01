Неделя в объективе: "желтые жилеты" в Париже, Леди Гага в Лос-Анджелесе, ураган на Кубе

Самые главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.
Минувшая рабочая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов.
Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в фотоленте Sputnik.
Самые главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.
Минувшая рабочая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов.
Эколог Жасмин Винк с серией снимков земноводных, которые находятся под угрозой исчезновения, стала "Фотографом года-2018" по версии компании Panasonic.
Премьера спектакля по Шекспиру "Укрощение строптивой" состоялась в Абхазском Молодежном театре в среду 29 января.
На кубинскую столицу обрушился мощный торнадо.
Полоса препятствий одной из самых опасных гонок в мире Tough Guy Challenge представляет собой наполненные грязью траншеи, горящие поля и препятствия под электрическим напряжением.
Жители района сухумского Маяка в социальных сетях жалуются на невыносимый запах, который доносится от местных предприятий по переработке рыбы.
Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", то договор будет расторгнут. Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД.
Отключение электричества в центральной части столицы связано с заменой оборудования на ПС "Сухум-1".