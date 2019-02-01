Неделя в объективе: "желтые жилеты" в Париже, Леди Гага в Лос-Анджелесе, ураган на Кубе

Жители района сухумского Маяка в социальных сетях жалуются на невыносимый запах, который доносится от местных предприятий по переработке рыбы.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", то договор будет расторгнут. Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД.