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Неделя в объективе: "желтые жилеты" в Париже, Леди Гага в Лос-Анджелесе, ураган на Кубе

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© Sputnik / Julien Mattia
Участники протестной акции "желтых жилетов" в Париже.

Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в фотоленте Sputnik.

Самые главные события уходящей недели в фотографиях международных агентств.
Минувшая рабочая неделя была богатой на события, которые не остались без внимания фотографов.



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Неделя в объективе: "желтые жилеты" в Париже, Леди Гага в Лос-Анджелесе, ураган на Кубе
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