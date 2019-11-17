Юбилейный фестиваль "Стоянка человека" к 90-летию Искандера пройдет в Сухуме

V Международный фестиваль "Стоянка человека", который ежегодно проводится в Абхазии, приурочен к 90-летию писателя, публициста Фазиля Искандера.

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. V Международный фестиваль "Стоянка человека" в память о Фазиле Искандере пройдет в Сухуме 25 ноября, рассказала корреспонденту Sputnik Абхазия министр культуры республики Эльвира Арсалия.

"V фестиваль культуры в память о Фазиле Искандере проходит в год юбилея писателя. В этом году кураторы фестиваля, семья Фазиля Абдуловича решили, что будет интересно, прежде всего, открыть мероприятие выставкой-ретроспективой и 25 ноября в ЦВЗ пройдет выставка, кураторы которой Щазина Агрба и Алексей Шервашидзе", - сообщила Арсалия.

Многие материалы будут представлены впервые. По мнению Арсалия, выставочные экспонаты дают интересную информацию о писателе и затрагивают интересные темы для размышления.

25 ноября в РУСДРАМе состоится премьера третьей части фильма Ибрагима Чкадуа "Один день или Фазиль Искандер", посвященного творчеству писателя. 26 ноября Сухумский Дом юношества проведет конкурс детского рисунка "Грушевый компот" по сюжетам произведений Искандера, а на набережной Сухума ученики Дома юношества посадят эвкалипты.

"Мы очень надеемся, что к VI фестивалю, который пройдет летом 2020 года, сможем показать премьеру фильма режиссера Аслана Галазова, который в этом году проводил съемки в Абхазии по произведениям Искандера", - рассказала министр.

Писатель Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1950 году Искандер переехал в Москву, где в 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники — "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) — получили признание критиков и читателей, а настоящую известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" (1966) в журнале "Новый мир".

Среди известных произведений, написанных Искандером, роман-эпопея "Сандро из Чегема", эпос "Детство Чика", повесть-притча "Кролики и удавы", эссе-диалог "Думающий о России и американец", повести "Человек и его окрестности", "Школьный вальс, или Энергия стыда", "Поэт", "Стоянка человека", "Софичка", рассказы "Тринадцатый подвиг Геракла", "Начало" и другие.

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