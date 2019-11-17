Лесной пожар затронул Псху-Гумистинский заповедник

Первые очаги пожара в лесу на Сухумском перевале спасатели МЧС Абхазии обнаружили утром в воскресенье десятого ноября.

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пожар в лесах Абхазии затронул Псху-Гумистинский заповедник на перевале Доу, рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия начальник Государственного управления по экологии и охране природы Савелий Читанава.

"Спасение в том, что это не верховой пожар, он не наносит вреда крупномерному древостою, конечно, молодняк в таких пожарах страдает. Пожар на Псху-Гумистинском заповеднике уже потушен", - отметил Савелий Читанава.

По его словам, оценить какой ущерб нанес огонь заповедной зоне, пока не представляется возможным, об этом можно будет говорить после облета территории на вертолете, который планируется провести 18 ноября.

Первые очаги пожара в лесу на Сухумском перевале спасатели МЧС Абхазии обнаружили неделю назад, 10 ноября. Сотрудники пожарно-спасательного поста в селе Псху своими силами погасить возгорание не смогли. В основном, горит сухая листва и трава.

15 ноября в Абхазию прибыл вертолет МЧС России Ми-8, первый вылет он совершил в субботу 16 ноября.

Министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния в понедельник 11 ноября облетел на вертолете места возгорания. Огонь распространяется в труднодоступных местах высокогорья, тушить пожар возможно лишь с помощью специальной авиации.

17 ноября в Абхазию прилетел самолет российского МЧС Бе-200 и приступил к тушению пожара в Гагрском районе республики.

Вместимость самолета Бе-200 или как его называют "Амфибия" составляет 12 тонн воды. Заправка воды производится на море, затем, самолет направляется к очагам возгорания и сбрасывает воду.

Ранее в МЧС сообщили о том, что абхазская сторона направила запрос в Россию об оказании дополнительной помощи для тушения пожаров в республике.

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