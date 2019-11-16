Атака с воздуха: как МЧС России борется с пожаром на Сухумском перевале

Первые очаги пожара на Сухумском перевале были обнаружены в воскресенье 10 ноября.

Погасить пожар силами МЧС Абхазии не удалось, специалисты обратились к коллегам из России. Вертолет Ми-8 МЧС России прибыл в Абхазию вечером в пятницу 15 ноября и вылетел на Сухумский перевал для тушения пожара утром в субботу 16 ноября.

В интервью радио Sputnik Абхазия министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния рассказал, что для тушения всех очагов пожара на Сухумском перевале понадобится не менее двух дней, так как огонь распространился в больших масштабах и вертолеты не могут подлететь к очагам пожара из-за сильной задымленности.

К 10:00 силами МЧС России были потушены очаги пожара вблизи села Азанта Гулрыпшского района. Вертолет оснащен специальным водозаборным устройством, способным забирать из открытого источника воду в объеме не менее пяти тонн. Вода для тушения была взята из озера Амткял.

По приблизительным данным, на Сухумском перевале огнем охвачено около ста гектаров. По словам специалистов, в горах на данный момент горит сухой подлесок, крупного верхового пожара пока нет. Однако есть опасения, что при усилении ветра огонь может перекинуться на деревья, и тогда масштабы возгорания могут быть намного серьезнее.

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