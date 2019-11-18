Бе-200 и дым в городах: лесные пожары продолжают тушить в горах Абхазии

В Абхазии продолжают гореть леса, города республики с утра окутал смог. Абхазские и российские спасатели совместными усилиями тушат пожары с воздуха и с земли.

СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Самолет российского МЧС Бе-200 возобновил тушение лесных пожаров в Абхазии, передает корреспондент Sputnik.

В аэропорту Сухума самолет-амфибию заправили водой из пожарных машин. Тушить пожар Бе-200 будет в Гагрском районе республики.

© Sputnik Смог в Гудауте

В городах Абхазии - Сухуме, Гагре, Ткуарчале из-за лесных пожаров второй день наблюдается смог. Накануне днем смог в Сухуме немного расселся, но к вечеру ситуация снова ухудшилась. Такая же ситуация в Гудауте, где с вечера висит густая дымка.

© Sputnik Смог в Сухуме

Пожар в лесах Абхазии затронул Псху-Гумистинский заповедник на перевале Доу, рассказал начальник Государственного управления по экологии и охране природы Савелий Читанава, возгорание там удалось ликвидировать.

Между тем главный лесничий РУП "Гудаутский лесхоз" Геннадий Сичинава призвал всех охотников, пастухов, граждан и туристов временно приостановить охоту и туристические поездки в леса. Глав районов Сичинава попросил принять предупредительные меры среди местного населения.

Лесные пожары начались в Абхазии неделю назад. Из-за того, что лес горит в труднодоступных местах высокогорья пожары невозможно потушить с земли, поэтому МЧС Абхазии запросило помощи у российских коллег.

В субботу к тушению приступил российский вертолет Ми-8, в воскресенье к тушению присоединился самолет-амфибия Бе-200.

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