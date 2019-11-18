Горит "живой банк": лесничий рассказал о последствиях пожара в горах Абхазии

Пожары, которые в горах Абхазии длятся больше недели, специалисты связывают с человеческим фактором.

Главный лесничий Гудаутского лесхоза Геннадий Сичинава призвал охотников, пастухов и туристов временно приостановить охоту и турпоездки на территорию Гослесфонда.

Sputnik

Первые очаги пожара в лесу спасатели МЧС Абхазии обнаружили на Сухумском перевале 10 ноября. Уже больше недели горит сухая листва и трава.

Пожар в лесах Абхазии затронул Псху-Гумистинский заповедник на перевале Доу. Возгорание лесничий Гудаутского лесхоза Геннадий Сичинава связывает с человеческим фактором. Одна непотушенная сигарета или выстрел могут стоить жизни целого леса, рассказал Сичинава в эфире радио Sputnik.

"Мы изнутри знаем эту проблему. Есть нерадивые охотники, которые поступают неправильно, – подчеркнул Сичинава. – Они стреляют в дичь или птицу, а пуля попадает в кустарники, в подлесок, где листья сухие. Есть высокая вероятность возникновения пожара. Сколько можно лесникам стоять и объяснять все это? У нас по всей Абхазии не такой большой корпус лесоводов. Всего 100 человек на республику. К теме леса и гор надо подходить серьезно. Нельзя ходить на охоту, когда вся страна горит, начиная от Ткуарчала, заканчивая Гагрским ущельем", - сказал он.

Сичинава выразил обеспокоенность по поводу того, что охотничьи сообщества не сделали заявлений, чтобы любители поохотиться временно воздержались от своего хобби.

"Надо было запретить охоту в пожароопасный сезон. Надо было сезон охоты согласовать со специалистами, которые охраняют территорию Гослесфонда. Человеку надо объяснить, какой ущерб он может нанести природе своими неосторожными действиями", – отметил он.

Погибают деревья-подростки

Ущерб пожара в горах Абхазии пока еще никто не оценил. Обозначить цифры лесничий затрудняется. Однако горит "живой банк". По словам Геннадия Сичинава, на одном гектаре земли растет около 17 тысяч молодых деревьев-подростков.

"Ущерб значительный. У нас низовой пожар. Горит подлесок. Да, большие деревья не пострадали. Но и в подлеске растут молодые деревья, которые через 50 лет сменили бы взрослые. Там, где прошел низовой пожар, подростки погибли. Теперь надо ждать в течение двух-трех лет, чтобы восстановить баланс", – сказал Сичинава.

Из-за пожара в горах страдают не только растения, но и животные, которым приходится сменить ареал обитания.

"Животные же убегают со своих участков. Мы сами видели, как убегали волки, зайцы. Все животные пытаются спастись. Они по гребню убегают, у них есть свои маршруты. Но, если они в огненный мешок попадают, то кто их спасет? - задался вопросом лесничий. – Из-за пожара многим животным придется поменять ареал распространения. Позже, когда подлесок восстановится, они могут вернуться на прежние места. Но на это уйдет примерно лет пять".

Есть и плюсы

Лесничий Гудаутского лесхоза добавил, что в пожаре в горах есть и положительные моменты. Огонь вместе с подростками уничтожил и кустарники, которые мешают расти ценным породам.

"Через пять лет, на мой взгляд, может вырасти в десятки раз больше ценных пород, чем сейчас было", – добавил Геннадий Сичинава.

Но это не значит, что целенаправленно нужно устраивать пожар. Лесничий предупредил, что огонь – неконтролируемая стихия, которая может привести к непоправимым последствиям.

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