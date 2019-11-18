Пожары в Абхазии стали причиной смога в Адлерском районе Сочи

В результате лесных пожаров в Абхазии смог ощущается в Сухуме, Гагре, Гудауте, Новом Афоне и других городах и селах.

СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Лесные пожары в Абхазии стали причиной задымления в Адлерском районе Сочи, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

"В Адлерском районе смог приносит ветер со стороны Республики Абхазия, где фиксируются очаги лестного пожара", - говорится в сообщении мэра на сайте городской администрации.

В Лазаревском районе города-курорта также ощущается запах дыма - там горит участок лесного массива. Лесной пожар в горах Лазаревского района Сочи тушат 244 человека, к ликвидации огня привлечена авиация.

"Накануне авиацией было произведено более 40 сбросов воды. Сегодня в 08:00 в воздух также был поднят вертолет Ми-8 со сбрасывающим устройством. К ликвидации горения лесной подложки приступили 244 человека. Это сотрудники МЧС России, муниципальной службы спасения, лесники, представители казачества и члены добровольной пожарной дружины. В готовности к реагированию находится самолет Бе-200, базирующийся в Ростове-на-Дону. Площадь активного горения лесной подложки сейчас составляет менее одного гектара", - говорится в сообщении.

По данным властей, с 13 ноября на курорте действует особый противопожарный режим. Уточняется, что по информации синоптиков дождей на курорте не ожидается до конца ноября.

В Абхазии леса горят на площади 7-11 тысяч гектаров, пожары тушат с привлечением российской авиации.

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