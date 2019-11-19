"Амфибия" МЧС России ликвидировала возгорание в Кодорском ущелье

Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии при поддержке спецавиации МЧС России продолжает тушение пожаров в высокогорной части республики.

СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Самолет МЧС России Бе-200 ликвидировал возгорание в Кодорском ущелье во вторник 19 ноября, об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Отмечается, что во вторник вертолет Ми-8 работал в Гагрском районе, а самолет Бе-200 в районе Кодорского ущелья. Каждая машина за сутки совершила по 18 заходов и сливов воды на очаги возгорания.

В Гагрском районе пожары тушили также с земли силами спасательных подразделений МЧС Абхазии.

По словам главы МЧС Абхазии, на сегодняшний день лесные пожары в Абхазии ликвидированы на 50%.

Первые очаги пожара в лесу на Сухумском перевале спасатели МЧС Абхазии обнаружили 10 ноября. Сотрудники пожарно-спасательного поста в селе Псху своими силами погасить возгорание не смогли. Леса горели в горной части республики в районах Ткуарчала, Сухума, Гагры и Гудауты, общая площадь возгорания - 11 тысяч гектаров.

15 ноября в Абхазию прибыл вертолет МЧС России Ми-8, вместимостью пять тонн воды. Первый вылет он совершил в субботу 16 ноября. Заправка вертолета происходила из озера Амткял.

17 ноября на помощь абхазским коллегам прилетел самолет российского МЧС Бе-200 и приступил к тушению пожара в Гагрском районе республики.

Вместимость самолета Бе-200, или как его называют "Амфибия", составляет 12 тонн воды. Авиагруппу с земли поддерживают подразделения МЧС Абхазии, в частности пожарные машины с 7,5 тоннами воды каждая. Личный состав спасательного ведомства Абхазии приведен в состояние повышенной готовности.

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