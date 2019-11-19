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Пожар в лесах Абхазии: цифры, детали, очаги распространения

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Лесные пожары в Абхазии - 2019 (29)
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© Sputnik / Леон Гуния
Sputnik Абхазия

Леса в предгорьях Абхазии горят уже больше недели. Первые очаги пожара были обнаружены на Сухумском перевале в воскресенье 10 ноября.

Огонь распространяется в труднодоступных местах высокогорья, тушить пожар возможно лишь с помощью специальной авиации. Площадь возгорания – 11 тысяч гектаров.

Абхазская сторона направила запрос в Россию об оказании дополнительной помощи в тушении пожаров в республике. 15 ноября в Абхазию прибыл вертолет МЧС России Ми-8, первый вылет он совершил в субботу 16 ноября.

Ми-8 - самый массовый двухдвигательный вертолет в мире. За один вылет вертолет сбрасывает пять тонн воды. Экипаж вертолета – пять человек. За день он совершает примерно 45 вылетов. Вода забиралась вертолетом из озера Амткял.

В воскресенье 17 ноября самолет "Амфибия" Бе-200 прибыл на помощь в тушении пожара и приступил к работе в Гагрском районе. Вместимость самолета-амфибии Бе-200 составляет 12 тонн воды. Заправка воды производится на море, затем самолет направляется к очагам возгорания и сбрасывает воду. В основном Бе-200 применяется для тушения пожаров, поисково-спасательных операций, охраны водных поверхностей. По ряду летно-технических характеристик он не имеет аналогов в мире.

Авиагруппу с земли поддерживают два пожарных расчета МЧС Абхазии, в частности пожарные машины с 7,5 тоннами воды каждая. Личный состав спасательного ведомства Абхазии приведен в состояние повышенной готовности.

Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния сообщил днем во вторник, что около половины лесных пожаров ликвидировано.

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Темы:
Лесные пожары в Абхазии - 2019 (29)


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