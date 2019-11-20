Забыть язык боли: объявлен срочный сбор на операцию Сабины Пачулия

Семилетняя Сабина Пачулия с рождения страдает сколиозом, который приводит к деформации позвоночника, ребер и грудной клетки в целом, изменению ее формы и нарушению нормального взаиморасположения органов грудной клетки.

Болезнь девочки прогрессирует, и без операции не обойтись. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение Сабины Пачулия.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В сквере напротив сухумской администрации с двумя маленькими куклами в руках нас встречает семилетняя Сабина Пачулия. Сначала девочка робко знакомится с журналистами, но еще пара минут, и смущение проходит.

Сабина сразу же выдает всю информацию о себе.

"Я учусь во втором классе, в селе Пакуащ, – с улыбкой рассказывает она. – Люблю школу".

Больше всего в школе Сабине Пачулия нравится изучать абхазский. В будущем она мечтает учить других детей родному языку. Но для осуществления мечты Сабине необходима помощь.

Цена мечты

Сабина Пачулия с рождения страдает сколиозом. Это сложная деформация позвоночника, при котором атрофируются ребра, грудная клетка в целом и нарушается нормальное взаиморасположение органов грудной клетки.

Болезнь у Сабины прогрессирует. У девочки развивается физическая неполноценность.

Сабина хоть и ходит в школу, но, как признается ее отец Сурам Пачулия, сидеть на уроках для девочки – мучение, так как начинает болеть спина.

"Она не может долго сидеть, играть, бегать, как другие ее сверстники. Этот недуг у нее с рождения. Сабина особо не жалуется на свое состояние, но видно, как она мучается. Врачи поставили диагноз сколиоз IV степени", – объяснил Сурам Пачулия.

Для исцеления Сабины Пачулия необходимо срочное хирургическое вмешательство. Но семья девочки самостоятельно не может оплатить ее операцию и дальнейшее лечение.

"У нас многодетная семья. Четверо детей. Сами мы не можем оплатить дорогостоящую операцию. Поэтому мы обратились в фонд "Ашана" и просим всех неравнодушных поддержать нас", – отметил Сурам Пачулия.

Сабину Пачулия уже ждут в Клинике травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО в Новосибирске. На ее лечение необходимо 792 тысячи рублей.

Благодаря благотворительному концерту ансамбля "Ерцаху" уже собрано 138 650 рублей. Осталось еще 653 тысячи 350 рублей.

О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".

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