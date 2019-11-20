Забыть язык боли: объявлен срочный сбор на операцию Сабины Пачулия

Болезнь девочки прогрессирует, и без операции не обойтись. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение Сабины Пачулия.
Сария Кварацхелия, Sputnik
В сквере напротив сухумской администрации с двумя маленькими куклами в руках нас встречает семилетняя Сабина Пачулия. Сначала девочка робко знакомится с журналистами, но еще пара минут, и смущение проходит.
Сабина сразу же выдает всю информацию о себе.
"Я учусь во втором классе, в селе Пакуащ, – с улыбкой рассказывает она. – Люблю школу".
Больше всего в школе Сабине Пачулия нравится изучать абхазский. В будущем она мечтает учить других детей родному языку. Но для осуществления мечты Сабине необходима помощь.
Цена мечты
Сабина Пачулия с рождения страдает сколиозом. Это сложная деформация позвоночника, при котором атрофируются ребра, грудная клетка в целом и нарушается нормальное взаиморасположение органов грудной клетки.
Болезнь у Сабины прогрессирует. У девочки развивается физическая неполноценность.
Сабина хоть и ходит в школу, но, как признается ее отец Сурам Пачулия, сидеть на уроках для девочки – мучение, так как начинает болеть спина.
"Она не может долго сидеть, играть, бегать, как другие ее сверстники. Этот недуг у нее с рождения. Сабина особо не жалуется на свое состояние, но видно, как она мучается. Врачи поставили диагноз сколиоз IV степени", – объяснил Сурам Пачулия.
Для исцеления Сабины Пачулия необходимо срочное хирургическое вмешательство. Но семья девочки самостоятельно не может оплатить ее операцию и дальнейшее лечение.
"У нас многодетная семья. Четверо детей. Сами мы не можем оплатить дорогостоящую операцию. Поэтому мы обратились в фонд "Ашана" и просим всех неравнодушных поддержать нас", – отметил Сурам Пачулия.
Сабину Пачулия уже ждут в Клинике травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО в Новосибирске. На ее лечение необходимо 792 тысячи рублей.
Благодаря благотворительному концерту ансамбля "Ерцаху" уже собрано 138 650 рублей. Осталось еще 653 тысячи 350 рублей.
О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".
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