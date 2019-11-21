Почетные гости и новые друзья: участников турфорума SIFT-2019 пригласили в Абхазию

VI Международный туристский форум SIFT-2019 и IV Всероссийский конгресс туроператоров и турагентов проходят с 20 по 22 ноября в Красной поляне в Сочи.

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Председатель Госкомитета по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкия в своей приветственной речи на открытии турфорума SIFT-2019 в Сочи пригласил участников форума посетить Абхазию, сообщает пресс-служба Госкомитета в четверг 21 ноября.

"Очень буду рад пригласить и встретить в Абхазии своих коллег из Федерального агентства по туризму, Российского союза туриндустрии, региональных министров с любым визитом. И самые лучшие визиты - дружеские. Будете самыми почетными гостями", - пообещал Гарцкия.

Гарцкия также выразил готовность организовать рекламную, ознакомительную поездку в Абхазию для туроператоров, турагентов и всех участников форума, желающих посетить республику.

"Мы учимся друг у друга, перенимая годами накопленный опыт. Со своей стороны, мы с большой радостью готовы провести очередной тур в Абхазию для всех желающих агентов и операторов, которые лично хотят посетить и увидеть своими глазами те места, которые посещают миллионы россиян. Я не зря сказал "очередной тур". У нас уже был подобный успешный опыт", - передает слова Гарцкия пресс-служба.

Гарцкия отметил, что Международный туристический форум SIFT с первых лет стал одной из наиболее авторитетных площадок туриндустрии для России и объединил вокруг себя сотни людей.

Интеграция VI Международного туристского форума SIFT-2019 и IV Всероссийского конгресса туроператоров и турагентов, подчеркнул он, открывает для участников отрасли еще больше возможностей.

Председатель Госкомитета по курортам и туризму Абхазии пригласил всех участников форума принять участие в специально организованном рекламном туре по Абхазии.

По словам зампредседателя Госкомитета по курортам и туризму республики Астамура Барциц, атмосфера на форуме рабочая.

"За годы участия в форуме мы уже обрели здесь не просто партнеров, но и друзей. Этот форум позволил за эти годы приобрести много контактов. Он дает возможность обменяется опытом, что очень важно для развития", - отметил Барциц.

Международный туристский форум SIFT проводится с 2014 года. На форум приглашены представители правительства Российской Федерации, Центробанка, Совета Федерации и Государственной Думы. Участниками будут туроператоры, турагенты, эксперты и практикующие специалисты в области туриндустрии. Делегация из Абхазии принимает участие в нем с 2015 года.

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