"Качество как имидж республики": интервью с замминистра по туризму Абхазии

О том, как развивается туризм в селах Абхазии, почему Ткуарчал набирает популярность, где предпочитают отдыхать сами жители республики, как решить проблему с "фотоживодерами" и нелегальными гидами, рассказал заместитель министра по курортам и туризму республики Астамур Барциц в интервью корреспонденту Sputnik Бадри Есиава.

Положительная динамика

— Астамур Хицкурович, наверное, уже можно подвести промежуточные итоги курортного сезона 2019 года в Абхазии. Скажите, как вы оцениваете летний курортный сезон, сколько туристов посетило республику с мая по июль включительно?

— Курортный сезон мы оцениваем позитивно, у нас наблюдается положительная динамика. На сегодняшний день нашу республику посетило около 600 тысяч туристов. Из них с однодневной экскурсией – 350 тысяч человек, отдохнули у нас около 250 тысяч гостей.

Показатели однодневных экскурсий у нас в этом году выше, примерно на 10-15 тысяч экскурсантов больше посетили Абхазию в сравнении с прошлым годом. В коллективных средствах размещения количество койко-мест не увеличилось, поэтому показатели примерно равны.

— Развивается ли сегодня в стране сельский туризм? В каком состоянии инфраструктура сел, позволяет ли она принимать гостей?

— Сельский туризм сегодня развивается намного активнее, чем в прошлые годы, потому что в этом есть потребность, и мы об этом знаем. Сельский туризм у нас в основном складывается из "абхазского застолья", которое проводится в селах Дурипш и Мгудзырхуа Гудаутского района и в восточной части Абхазии. Это самый популярный вид отдыха на селе.

Также наши гости могут приобрести путевки в села Абхазии в период, когда идет сбор винограда и цитрусовых, и принять участие в сборе и переработке. Главная цель сельского туризма заключается в том, чтобы гости могли ознакомиться с нашим бытом, культурой, традициями, узнать, как живет население и чем оно занято. Бывают примеры, когда человек посетил все основные достопримечательности республики и ему хочется чего-то нового. Он приходит в турфирму, где ему предлагают такую программу. Такие направления сейчас набирают обороты и в ближайшем будущем, думаю, будут пользоваться большим спросом.

— Как много турфирм в Абхазии предлагает такие направления клиентам?

— Сегодня этими направлениями занимается Национальная туристическая компания и фирма "Ацетук-Трэвел". Как часто пользуются такими услугами туристы, мы сказать не можем, так как это пока пилотный проект. В основном такие программы заказывают граждане Евросоюза и других зарубежных стран. Граждане России - реже.

— Как предприниматели, которые занимаются таким видом бизнеса, взаимодействуют с государством? Идут ли поступления в бюджет страны от этого вида деятельности?

— Эти предприниматели подпадают под общую систему налогообложения, они платят налоги.

— Вы можете назвать количество людей, которые посещают "абхазское застолье" в селах Дурипш и Мгудзырхуа за лето? Помимо самого застолья, какая культурная, развлекательная программа предусмотрена?

— Примерно да 10 тысяч человек в селе Дурипш посетили "абхазское застолье" с начала этого года. Проводится культурно-развлекательная программа – это танцы, песни. Приглашают как детские, так и взрослые ансамбли. Также хочу отметить, что "абхазское застолье" способствует созданию рабочих мест для жителей этих сел.

— Сколько рабочих мест создано?

— Только в селе Дурипш около 45 человек работают в этой сфере.

— Ведется ли статистика того, сколько человек в Абхазии заняты в сфере туризма?

— Если взять всю туристическую индустрию, задействовано от 17 до 20 тысяч наших граждан. На туробъектах работают от четырех до пяти тысяч человек. Учитывая, что в каждой семье по несколько человек, получается, что туристическая отрасль дает заработок около 80-90 тысячам граждан.

Восточная Абхазия

— На ваш взгляд, как развивается туризм в районах, в частности, в восточной части Абхазии?

— Хотелось немного поговорить о внутреннем туризме. За последние годы это направление активно развивается. Например, Ауадхара, которую посетило около 450 человек, из них только 37 были граждане иностранного государства. Все остальные - местные жители. Можно сказать, что у наших граждан стало появляться больше времени, возможности и желания путешествовать по своей стране. У нас все в шаговой доступности, и за 40-50 минут мы можем от побережья доехать до предгорий и гор, где пейзажи, особенно в зимнее время, завораживают.

Туризм в восточной Абхазии тоже в последние годы активно развивается – это сероводородные источники, радоновый источник в Ткуарчале. Там был построен прекрасный санаторий. Наши граждане и гости тоже с удовольствием ездят туда.

Помимо этих мест, очень популярны среди наших граждан форелевое хозяйство в Гудаутском районе, часто ездят отдыхать на курорты Пицунды, где проводят несколько дней. Чаще стали посещать район Акармары, выше города Ткуарчал, где расположен водопад. Сотрудники Министерства по курорту и туризму туда выезжали, сертифицировали этот маршрут, дали некоторые рекомендации по обеспечению безопасности людей.

Согласно указу президента Абхазии о развитии восточной Абхазии как туристической зоны, работы в этом направлении ведутся постоянно. К примеру, город Ткуарчал включен в список новых туристических направлений, созданных за последние четыре года. Помимо акармарского водопада, туристы посещают Куни иашта, откуда на лошадях можно попасть в горную зону. По времени это путешествие занимает чуть больше одного часа. Там очень красиво.

Обороты также набирает паломнический туризм в восточную Абхазию, где расположено много древних православных храмов. При нашем министерстве есть экскурсоводы, прошедшие аттестацию именно в области паломнического туризма.

С визой и без

— Какой город Абхазии вы могли бы выделить как наиболее комфортный для отдыха?

— Все мы с вами восхищаемся, когда проезжаем Новый Афон. Идеально чистый, убранный город. Вы никогда там не найдете переполненные урны, брошенные окурки. Все зависит непосредственно от хозяина так же, как и в частном доме. Можно наблюдать, что у кого-то перед домом всегда чисто, а у кого-то наоборот.

— Участвует ли Минтуризма в проверках совместно с Госстандартом, СЭС и другими профильными органами?

— Согласно принятому плану мероприятий 2016 года, все проверки прописаны, закреплены все контрольные мероприятия. Перед каждым сезоном проводятся проверки курортных объектов, потому что мы не можем, не подготовившись, принимать гостей.

С начала лета этого года идет комплексная проверка объектов туриндустрии, инициированная Министерством финансов. Проверке подвергаются объекты размещения, экскурсионные организации, объекты питания и розничной торговли. Качество реализуемой продукции создает имидж нашей республики, и, конечно же, эта продукция должна быть сертифицированная и качественная. Каждое лето при Кабинете Министров создается комиссия, в состав которой входят представители нашего ведомства, МВД, СЭС, Госстандарта. То есть непосредственно все структуры, которые связаны со сферой туризма.

— Как вы оцениваете качество продуктов питания, напитков в Абхазии и как именно вы взаимодействуете с надзорными органами?

— Если мы получаем какие-либо жалобы от туристов, мы сразу же информируем профильные органы о том, что на той или иной точке продали некачественную, несертифицированную продукцию. Иной раз удивляемся объему проделанной ими работы – продукция конфискуется, закрываются точки. Такие примеры тоже есть. Жалоб на качество домашней продукции в этом году к нам не поступало.

— Вы сказали, что реагируете на жалобы туристов. Как часто они к вам обращаются и на что чаще всего жалуются?

— Как вы знаете, в этом году мы запустили горячую линию, куда могут обратиться все туристы, и чаще всего они жалуются на то, что они забронировали путевку на каком-то сайте, оплатили, а по факту, в этих отелях о них не знают. То есть, они стали жертвами мошенников. В этом году таких обращений было около 20, эта цифра не такая высокая благодаря тому, что в период зимних продаж мы запустили эту линию. Всего с начала года чуть больше ста обращений.

Официально горячая линия работает с 9:00 до 18:00, но фактически наши сотрудники на связи почти круглосуточно. У троих наших сотрудников установлено это приложение на личном мобильном телефоне, и они оперативно реагируют на обращения.

Очень часто возникают вопросы по пересечению государственной границы, по поводу визового режима. Мы объясняем, что для граждан России, Белоруссии, Казахстана действует безвизовый режим. Кстати говоря, многие часто путают визу с регистрацией. Хочу напомнить, что гражданам России ни виза, ни регистрация не нужны. Гражданам Белоруссии и Казахстана нужна только регистрация. Гражданам ДНР и ЛНР, с которыми у нас не подписано никакого соглашения, они проходят у нас как граждане Украины, им виза нужна.

— Рассматривается вопрос об отмене виз для граждан этих республик?

— Этот вопрос курирует МИД Абхазии и, думаю, он будет решен в пользу отмены виз для них, что будет способствовать увеличению турпотока из этих республик.

Безопасность и "живой" бизнес

— Безопасность – залог того, насколько успешно пройдет турсезон. Буквально на днях в районе Гагры утонули два человека. В связи с этим у меня к вам вопрос, какие пляжи обустроены спасательными пунктами и насколько остро их не хватает в стране?

— Тема, конечно же, актуальная. У нас есть муниципальные пляжи, частные и закрепленные за санаториями, отелями. Сегодня не везде есть спасательные службы на муниципальных пляжах, и хотелось бы, чтобы их было больше.

— Такие случаи в основном происходят в шторм. Понятно, что в такую погоду лучше в воду не заходить, но некоторые люди, особенно в нетрезвом состоянии, пренебрегают правилами безопасности, а спасательные пункты мало где функционируют.

— Да, их не хватает, но мы обращаем на это внимание и будем работать над тем, чтобы увеличить их количество.

— Не секрет, что в Абхазии существует проблема и с нехваткой медпунктов на туристических объектах. Меня интересует, в частности, ситуация с этим на территории Рицинского парка, сколько их там и где они расположены?

— Непосредственно на смотровой площадке озера Рица расположен фельдшерский пункт, где дежурят два медика, машина скорой помощи, которая оперативно в случае необходимости может доставить в Гагрскую больницу. В штате Новоафонской пещеры, как одного из наиболее посещаемых объектов, присутствуют врач и две медсестры, которые могут оказать экстренную помощь.

— Возвращаясь к теме фельдшерского пункта у озера Рица, он расположен примерно в 40 километрах от центральной трассы на большой высоте над уровнем моря. Допустим, человеку стало плохо в пути, что делать в таком случае?

— Если человеку стало плохо в пути, в первую очередь ему должен оказать помощь экскурсовод. Он должен спросить, есть ли в группе медики, если таковых не оказалось, обратиться в службу скорой помощи. Никто не запрещает самостоятельно отвезти человека в медучреждение. Также в Рицинском национальном парке есть егери, которые могут оказать первую помощь либо содействовать этому.

— Если помните, в прошлом году от сердечного приступа умер турист на территории парка. Нет ли необходимости открыть медпункт, скажем, в районе Голубого озера?

— Наше ведомство за то, чтобы такие фельдшерские пункты открывались на экскурсионных маршрутах и находились в шаговой доступности. Над этим вопросом мы работаем и будем обсуждать с Минздравом.

— Еще одна актуальная тема, можно сказать, проблема. Речь идет об использовании животных в коммерческих целях в местах скопления туристов. Как вы лично к этому относитесь и какая позиция у Минтуризма по этому вопросу?

— Лично я отрицательно к этому отношусь, и у Министерства по курорту и туризму тоже отрицательная позиция. "Фотоживодеры", которые зарабатывают деньги на несчастных животных, не думают о последствиях, о том, что могут причинить людям сами эти животные, какие заболеваниями могут передаться туристам. Есть постановление Кабинета Министров от 2016 года о содержании диких животных в неволе, где все четко прописано.

Считаю, что с этим явлением надо бороться более жестко.

— Вы сказали, что перенаправляете обращения в профильные органы, есть постановление, но проблема не решается. Каким вы видите выход из этой ситуации, почему все это не работает?

— В этом случае надо все решать радикальными методами. Отвечу как гражданин страны. Я бы изъял всех этих животных и передал бы их в места, где их могут содержать. У нас, к сожалению, нет специализированных мест для этого, но почему бы не открыть контактные зоопарки, как во многих странах мира. Конечно, надо продумать, как они будут финансироваться. Можно также передать в зоопарки России, например.

"Нелегалы" и перспективы

— Уже не первый год обсуждается проблема нелегальных экскурсоводов в Абхазии, которые зачастую предоставляют искаженную информацию о стране. Какая ведется работа в этом направлении?

— В первую очередь, это касается качества предоставления услуг в сфере туризма. Три года назад наше ведомство ввело практику аттестации экскурсоводов. В экспертную комиссию входят не только наши сотрудники, но и научные, общественные деятели, журналисты, географы. Мы смотрим, готов ли человек донести достоверную информацию о республике, как он ее преподносит и как себя ведет. Это дает нам понимание, что на нашем экскурсионном рынке работают подготовленные люди.

Буквально в начале лета, после того как ввели положение о том, что экскурсии внутри нашей страны могут вести только граждане Абхазии, в республику заехали журналисты канала "Россия 1" и сняли репортаж. Они были впечатлены тем, как наш аттестованный гид провел экскурсию, в конце которой туристы ему аплодировали.

Что касается нелегальных гидов, с начала этого курортного сезона мы жестко взялись за этот вопрос. В неделю проводятся две-три проверки. Можно сказать, что массового характера, конечно, эта тенденция не носит, и в основном такой неофициальной деятельностью занимаются именно граждане нашей страны, но это тоже проблема. Они считают, что Минтуризма или экспертная комиссия не компетентны проверять их знания.

— Для понимания, кто все эти люди? Они проводят экскурсии для гостей, которые живут у них дома или же по-соседству? Как это происходит?

— Нет, это люди, которые частным образом собирают группы на пляжах, договариваются с водителем и проводят экскурсию. Мы не знаем, как и о чем они рассказывают гостям, но самое главное – это небезопасно для самих экскурсантов. Если что-то произойдет, кто будет нести ответственность?

Кино, музеи и курортный сбор

— На одной из встреч министр по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкия объявил о том, что удалось договориться с одним из российских телеканалов о создании шести фильмов об Абхазии, продолжительность каждого из которых будет сорок минут. На какой стадии этот проект?

— Созданием фильмов будет заниматься телеканал "Поехали" – дочерняя компания Первого канала. Сюжет будет заключаться в том, что каждая локация будет привязана к определенному персонажу. Например, облик города Очамчыра будет раскрываться через потомственного кузнеца, Гудаута, скажем, в лице потомственного художника. Планируем также снять фильм про экскурсионное обслуживание в Абхазии, и тема эта будет раскрыта с помощью нашего потомственного экскурсовода. Когда именно начнутся съемки, пока неизвестно. Мы ждем от них сценария, но локации и персонажи уже определены.

— Кто оплачивает этот проект?

— Министерство по курорту и туризму оплачивает трансфер, проживание и расходы, которые возникнут в Абхазии. За работу мы не платим.

— В 2019 году планируют открыть этнографический музей площадью шесть гектаров под открытым небом в Гудаутском районе. На какой стадии этот проект, что именно там будет и кто его реализует?

— Очень часто инвесторы, когда планируют открывать в Абхазии что-то связанное с курортным бизнесом, они не обращаются в Минтуризма. Это не очень хорошо, так как мы могли дать некоторые рекомендации, подсказать, как и что надо сделать для лучшего результата.

Что касается этого музея, его директор на начальной стадии пригласил наше ведомство к себе на объект, показал и рассказал, что там будет. Думаю, что все будут впечатлены тем, какой шикарный объект откроется у нас в Абхазии в ближайшем будущем.

— Насколько в ближайшем будущем?

— В начале следующего года примерно. Там будут представлены все древние ремесла, которыми занимались абхазы. На территории будет два музея, около семи пикниковых зон, лодочная станция в русле Черной речки, там произрастают эндемичные растения. Это абсолютно частный проект с инвестициями.

— С 2006 года в Абхазии действует курортный сбор, и он направлен на развитие туристической инфраструктуры. Что сделано на эти деньги?

— Осуществлять курортный сбор на сегодняшний день очень сложно. По большому счету, курортный сбор хорошо собирается только на объектах размещения – в отелях, гостиницах, санаториях, это также надо делать в частном секторе, где собираемость и затраты не сопоставимы.

Что делается за счет курортного сбора? На примере Новоафонской пещеры мы знаем, что деньги поступают в бюджет страны и города. Курортный сбор с Рицинского национального парка поступает в бюджет Гудауты, инфраструктура этих городов поэтапно восстанавливается.

Мне кажется, что курортный сбор надо немного переформатировать, надо продумать, как сделать его более эффективным. Думаю, что нужно осуществлять сборы не с объектов размещения, а с экскурсионных групп.

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