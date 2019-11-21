Фонд "Азхара" помог 280 абхазским семьям в 2019 году

За все время существования благотворительный некоммерческий фонд "Азхара" выплатил материнскую помощь более 1200 абхазским семьям.

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Благотворительный некоммерческий фонд "Азхара" выплатил материнскую помощь 280 семьям за 2019 год, сообщила на радио Sputnik главный бухгалтер фонда Ирма Чантурия.

Всего за текущий год в фонд поступило 326 заявок на получение материнской помощи за третьего и более ребенка. Но не все семьи еще получили выплаты.

"Самая большая проблема нашего фонда – собираемость денег. В нашей стране культура благотворительности плохо развита, богатые не очень охотно делают взносы в наш фонд. Поэтому некоторым приходится ждать помощи два-три месяца. И тем не менее деньги всем выплачиваем. Молодые мамы и папы очень радуются, когда их уведомляем о том, что мы перечислили на их счет деньги", – подчеркнула Ирма Чантурия.

За рождение третьего и каждого последующего ребенка семьям абхазов внебюджетный фонд выплачивает по 100 тысяч рублей. Часто абхазы, имеющие российское гражданство России получают российский материнский капитал. По словам Чантурия, они также могут рассчитывать на выплаты и в Абхазии. Главное требование – постоянное проживание на территории республики.

Главный бухгалтер "Азхара" отметила, не всем в Абхазии нравится то, что помощь за рождение трех детей дают только абхазским семьям.

"Но к нам должны относиться с пониманием. У абхазов сложное демографическое положение. Нужно как-то исправлять эту ситуацию и мотивировать молодые абхазские семьи заводить третьего и более ребенка. Мы понимаем, что у молодых семей много проблем и пытаемся как-то им помочь", – объяснила Чантурия.

Демографический внебюджетный фонд "Азхара" был создан в 2017 году по инициативе Народного Собрания — Парламента Республики Абхазия.

Первый взнос сделали депутаты Парламента Абхазии, которые перечислили в фонд свою месячную зарплату. Фонду может помочь любой желающий.

Для того, чтобы получить выплату и ежемесячное пособие, необходимо обратиться в фонд "Азхара" с заявлением, предоставить оригиналы свидетельства о рождении всех троих или более детей, свидетельство о браке, копии паспортов родителей и справку с места жительства.

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