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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 22 ноября

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В Абхазии
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Sputnik Абхазия

В пятницу в республике облачная погода, ночью возможен дождь, туман, днем преимущественно без осадков.

В пятницу 22 ноября, территория Абхазии по-прежнему будет находиться в зоне влияния обширного антициклона с холодными арктическими массами воздуха и теплого атмосферного фронта с юга, сообщает Государственный комитет Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, ночью местами с усилением от 7 до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +4°С  до +9°С, днем от +11°С  до +16°С.

Температура морской воды +17°С.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Теги:
погода в Абхазии, погода


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