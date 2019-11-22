Оговорка на пять миллионов: налоговики уточнили поступления от "Ауадхары"

В интервью Sputnik Абхазия управляющий пансионатом "Ауадхара" Астан Аристава оговорился и сообщил, что за курортный сезон 2019 года пансионат пополнил бюджет государства на пять миллионов рублей.

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Министерство по налогам и сборам Абхазии уточнило налоговые поступления от пансионата "Ауадхара" за курортный сезон 2019 года. Ранее управляющий "Ауадхарой" Астан Аристава в интервью Sputnik оговорился и сообщил, что пансионат заплатил налогов на пять миллионов рублей.

Согласно официальному ответу на запрос ведомства от инспекции Министерства по налогам и сборам по Гудаутскому району о деятельности "Ауадхары", доход Рицинского реликтового парка составил 129 миллионов 594 тысяч рублей. Из них четыре миллиона 635 тысяч рублей принес пансионат "Ауадхара", который входит в ведение Нацпарка.

Доля налоговых платежей в бюджет страны от деятельности пансионата составила 859 тысяч рублей. Формируется эта сумма из налога на добавленную стоимость в размере 421 тысячи рублей, налога на землю в размере 349 тысяч рублей и подоходного налога с заработной платы, равной 89,3 тысячи рублей.

В своем пояснительном письме в адрес Министерства по налогам и сборам Абхазии управляющий "Ауадхарой" Астан Аристава отметил, что в беседе с журналистом оговорился. Причиной оговорки стало то, что он неправильно сформулировал свою мысль на абхазском языке.

"Задали вопрос, на который я дал нечеткий ответ, неверно сформулировал, оговорился. Вместо того чтобы сказать, что выручка пансионата составила около пяти миллионов рублей, я сказал, что сдали государству около пяти миллионов рублей, не зная, как точно будет на абхазском языке слово "выручка", - объяснил Аристава.

Свою точку зрения также выразила директор Рицинского реликтового Национального парка Рита Лолуа. По ее мнению, управляющий пансионатом просто оговорился, так как он не специалист в области налогообложения или бухгалтерии.

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