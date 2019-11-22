МЧС России сбросило более 1700 тонн воды для тушения пожара в Абхазии

СУХУМ, 22 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. За все время тушения пожара в Абхазии было сделано 266 вылетов и сброшено около 1736 тонн воды для ликвидации очагов, сказал министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния на пресс-конференции в пятницу 22 ноября.
"Я хотел бы выразить слова благодарности руководству и Министерству по чрезвычайным ситуациям России за оказание помощи. Ситуация была сложная, нужно было предпринимать оперативные меры. Такого пожара в Абхазии еще не было. Все было организовано своевременно, все службы среагировали очень быстро", - отметил министр.
Квициния подчеркнул, что помощь сил МЧС России была безвозмездной.
Пожар в горах Абхазии начался 10 ноября, своими силами справиться с огнем не удавалось, необходима была поддержка спецавиации.
Россия отправила на тушение пожаров в республике вертолет Ми-8, водоизмещением 5 тонн и самолет-амфибию Бе-200, который может перевозить за один раз до 12 тонн воды.
Совместными усилиями российских и абхазских спасателей 21 ноября пожар был полностью ликвидирован.
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