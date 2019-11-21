Конец огню: пожар в горах Абхазии потушен

Вертолет МЧС России Ми-8 в четверг произвел десять сбросов воды в Жоэкварском ущелье Гагрского района.

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Пожар в горах Абхазии потушен, сообщил корреспонденту Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния в четверг 21 ноября.

"Оставался один очаг в Гагрском районе, и он тоже потушен. Мы с утра облетели всю территорию, которая была охвачена пламенем, нигде очагов не осталось, все чисто", - отметил Квициния.

Министр добавил, что в пятницу 22 ноября в пресс-центре ведомства состоится торжественное награждение спасателей МЧС России, оказавших помощь в тушении пожара в Абхазии.

Первые очаги пожара были замечены на Сухумском перевале специалистами МЧС Абхазии в воскресенье 10 ноября.

15 ноября в Абхазию прибыл вертолет МЧС России Ми-8, первый вылет он совершил в субботу 16 ноября. Самолет-амфибия Бе-200 прибыл в Абхазию в воскресенье 17 ноября и приступил к тушению пожара в Гагрском районе.

С утра четверга 21 ноября вертолет МЧС России МИ-8 продолжил тушение очагов возгорания в Жоэкварском ущелье Гагрского района и произвел десять сбросов воды.

Вместимость самолета-амфибии Бе-200 составляет 12 тонн воды. Заправка воды производится в море, затем самолет направляется к очагам возгорания и сбрасывает воду.

Авиагруппу с земли поддерживали подразделения МЧС Абхазии, в частности пожарные машины с 7,5 тоннами воды каждая. Личный состав спасательного ведомства Абхазии приведен в состояние повышенной готовности.

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