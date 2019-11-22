Президент Абхазии провел заседание Совбеза в связи со стрельбой в Сухуме

СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел заседание Совета Безопасности республики в связи со стрельбой в Сухуме в пятницу 22 ноября, передает пресс-служба главы государства.
На заседании министр внутренних дел Гарри Аршба доложил президенту о принятых мерах.
"К данному моменту весь личный состав МВД поднят по тревоге, все посты перекрыты, работают оперативно-следственные группы из числа сотрудников МВД, Генеральной прокуратуры, Службы государственной безопасности", - сказал Аршба.
Президент поставил задачу силовым структурам задействовать все подразделения для раскрытия произошедшего преступления и привлечения виновных к ответственности.
Хаджимба также потребовал от силовых ведомств принять все необходимые меры для того, чтобы не дать возможность лицам, совершившим преступление, скрыться за пределами Республики Абхазия.
Днем 22 ноября на набережной Махаджиров в Сухуме, напротив ресторана "Сан-Ремо", произошла стрельба. По предварительным данным, трое погибли и еще три человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями.
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