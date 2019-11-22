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Президент Абхазии провел заседание Совбеза в связи со стрельбой в Сухуме

© Foto/ presidentofabkhazia
В Абхазии
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Sputnik Абхазия

На набережной Махаджиров в Сухуме, напротив ресторана "Сан-Ремо", днем в пятницу 22 ноября произошла стрельба.

СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел заседание Совета Безопасности республики в связи со стрельбой в Сухуме в пятницу 22 ноября, передает пресс-служба главы государства.
На заседании министр внутренних дел Гарри Аршба доложил президенту о принятых мерах.

"К данному моменту весь личный состав МВД поднят по тревоге, все посты перекрыты, работают оперативно-следственные группы из числа сотрудников МВД, Генеральной прокуратуры, Службы государственной безопасности", - сказал Аршба.

Президент поставил задачу силовым структурам задействовать все подразделения для раскрытия произошедшего преступления и привлечения виновных к ответственности.

© Sputnik
В МВД уточнили число жертв стрельбы в Сухуме

Хаджимба также потребовал от силовых ведомств принять все необходимые меры для того, чтобы не дать возможность лицам, совершившим преступление, скрыться за пределами Республики Абхазия.

Днем 22 ноября на набережной Махаджиров в Сухуме, напротив ресторана "Сан-Ремо", произошла стрельба. По предварительным данным, трое погибли и еще три человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

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