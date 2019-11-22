Четрые человека доставлены в больницы после стрельбы в Сухуме

В городскую и Республиканскую больницу доставлены пострадавшие, среди них есть девушка. На месте работает милиция.

СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. На набережной Махаджиров, напротив ресторана "Сан-Ремо" произошла стрельба, передает корреспондент Sputnik. Подробности случившегося пока неизвестны. На месте работают оперативники.

Территория вокруг ресторана оцеплена. На место происшествия прибыл министр внутренних дел Гарри Аршба.

В городскую больницу Сухума доставлены три человека с огнестрельными ранениями, сообщили Sputnik Абхазия в приемной городской клинической больнице Сухума.

Там уточнили, что пострадавшие – девушка и двое мужчин.

Стрельба напротив ресторана "Сан-Ремо" © Sputnik

Стрельба напротив ресторана "Сан-Ремо" © Sputnik

Стрельба напротив ресторана "Сан-Ремо" © Sputnik 1 / 3 © Sputnik Стрельба напротив ресторана "Сан-Ремо"

Все они находятся в операционных, сказали в приемной городской клинической больнице столицы.

В Республиканской больнице также рассказали о том, что к ним доставлен мужчина с огнестрельным ранением по фамилии Шамба.

В городе слышны звуки спецсигналов машин оперативных служб.

Во время перестрелки пули попали в стекла припаркованных машин.

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