Четрые человека доставлены в больницы после стрельбы в Сухуме

СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. На набережной Махаджиров, напротив ресторана "Сан-Ремо" произошла стрельба, передает корреспондент Sputnik. Подробности случившегося пока неизвестны. На месте работают оперативники.
Территория вокруг ресторана оцеплена. На место происшествия прибыл министр внутренних дел Гарри Аршба.
В городскую больницу Сухума доставлены три человека с огнестрельными ранениями, сообщили Sputnik Абхазия в приемной городской клинической больнице Сухума.
Там уточнили, что пострадавшие – девушка и двое мужчин.
- Стрельба напротив ресторана "Сан-Ремо"© Sputnik
- Стрельба напротив ресторана "Сан-Ремо"© Sputnik
- Стрельба напротив ресторана "Сан-Ремо"© Sputnik
Все они находятся в операционных, сказали в приемной городской клинической больнице столицы.
В Республиканской больнице также рассказали о том, что к ним доставлен мужчина с огнестрельным ранением по фамилии Шамба.
В городе слышны звуки спецсигналов машин оперативных служб.
Во время перестрелки пули попали в стекла припаркованных машин.
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