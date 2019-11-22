15:40 22 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.71
  • EUR70.52
Поиск

Четрые человека доставлены в больницы после стрельбы в Сухуме

© Sputnik
В Абхазии
Получить короткую ссылку
1305 0 0
Sputnik Абхазия

В городскую и Республиканскую больницу доставлены пострадавшие, среди них есть девушка. На месте работает милиция.

СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. На набережной Махаджиров, напротив ресторана "Сан-Ремо" произошла стрельба, передает корреспондент Sputnik. Подробности случившегося пока неизвестны. На месте работают оперативники.

Территория вокруг ресторана оцеплена. На место происшествия прибыл министр внутренних дел Гарри Аршба.

В городскую больницу Сухума доставлены три человека с огнестрельными ранениями, сообщили Sputnik Абхазия в приемной городской клинической больнице Сухума.

Там уточнили, что пострадавшие – девушка и двое мужчин.

  • Стрельба напротив ресторана "Сан-Ремо"
    © Sputnik
  • Стрельба напротив ресторана "Сан-Ремо"
    © Sputnik
  • Стрельба напротив ресторана "Сан-Ремо"
    © Sputnik
1 / 3
© Sputnik
Стрельба напротив ресторана "Сан-Ремо"

Все они находятся в операционных, сказали в приемной городской клинической больнице столицы.

В Республиканской больнице также рассказали о том, что к ним доставлен мужчина с огнестрельным ранением по фамилии Шамба.

В городе слышны звуки спецсигналов машин оперативных служб.

Во время перестрелки пули попали в стекла припаркованных машин.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"Кавказу" 25 лет: эмоции и краски юбилейного концерта
флот
Сантехника на месте: ФСБ показала, как выглядели украинские корабли до передачи Киеву
Пожар в лесах Абхазии: цифры, детали, очаги распространения
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться