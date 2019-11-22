Тяжелораненая в перестрелке у "Сан-Ремо" в Сухуме официантка жива, уточнили врачи

Согласно новым данным МВД, в результате стрельбы погибли два человека, трое пострадавших получили легкие ранения, сотрудница "Сан-Ремо" находится в тяжелом состоянии.

СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Пострадавшая во время перестрелки в Сухуме официантка ресторана "Сан-Ремо" жива, но находится в тяжелом состоянии, сообщили Sputnik в приемном отделении Республиканской больницы.

"Она жива, ее из второй больницы (Сухумская горбольница № 2) перевезли в Республиканскую больницу. Сейчас она в реанимации, но в крайне тяжелом состоянии", - рассказала дежурная медсестра.

Информацию о том, что сотрудница "Сан-Ремо" Доминика Акиртава выжила, подтвердили и в МВД Абхазии. "Сотрудница кафе доставлена в отделение нейрохирургии ЦРБ. Она получила огнестрельные ранения", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно новым данным МВД, в результате стрельбы на набережной один человек погиб на месте, второй пострадавший скончался после того, как был доставлен в медучреждение.

Троим граждан была оказана медицинская помощь, угрозы их жизням нет.

Примерно в 14:40 по улице Леона в Сухуме трое неизвестных в масках произвели беспорядочную стрельбу из автомобиля из автоматического оружия в сторону летнего кафе "Сан-Ремо".

В сухумском районе Депо был обнаружен горящий автомобиль, на котором преступники скрылись с места происшествия.

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