Тяжелораненая в перестрелке у "Сан-Ремо" в Сухуме официантка жива, уточнили врачи

СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Пострадавшая во время перестрелки в Сухуме официантка ресторана "Сан-Ремо" жива, но находится в тяжелом состоянии, сообщили Sputnik в приемном отделении Республиканской больницы.
"Она жива, ее из второй больницы (Сухумская горбольница № 2) перевезли в Республиканскую больницу. Сейчас она в реанимации, но в крайне тяжелом состоянии", - рассказала дежурная медсестра.
Информацию о том, что сотрудница "Сан-Ремо" Доминика Акиртава выжила, подтвердили и в МВД Абхазии. "Сотрудница кафе доставлена в отделение нейрохирургии ЦРБ. Она получила огнестрельные ранения", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно новым данным МВД, в результате стрельбы на набережной один человек погиб на месте, второй пострадавший скончался после того, как был доставлен в медучреждение.
Троим граждан была оказана медицинская помощь, угрозы их жизням нет.
Примерно в 14:40 по улице Леона в Сухуме трое неизвестных в масках произвели беспорядочную стрельбу из автомобиля из автоматического оружия в сторону летнего кафе "Сан-Ремо".
В сухумском районе Депо был обнаружен горящий автомобиль, на котором преступники скрылись с места происшествия.
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