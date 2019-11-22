Что известно о пострадавшей в перестрелке у "Сан-Ремо"

На набережной Махаджиров, напротив ресторана "Сан-Ремо" в пятницу 22 ноября произошла стрельба, в результате чего погибли два человека, еще четверо с ранениями были доставлены в больницу.

СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Официантка Доминика Акиртава, работавшая в ресторане "Сан-Ремо", пострадала во время перестрелки на набережной Махаджиров в Сухуме.

Сначала в МВД рассказали о том, что Доминика Акиртава погибла во время перестрелки. Но позже, в ведомстве опровергли эту информацию. В Республиканской больнице Сухума, куда доставили пострадавшую, подтвердили информацию о том, что Акиртава жива.

Доминика работала в ресторане Сан-Ремо пару месяцев. Когда началась перестрелка она находилась на улице, обслуживала посетителей ресторана.

"Ее зовут Доминика Акиртава, работала у нас официанткой. У нее есть семья, была замужем, есть ребенок", – коротко рассказали о ней сотрудники ресторана.

Это последняя публикация Доминики Акиртава в ее профиле в Vkontakte, сделанная ночью 21 ноября.

По предварительным данным, в 14:40 в Сухуме на проспекте Леона трое неизвестных в масках подъехали на автомобиле к ресторану и открыли стрельбу из автоматов.

По информации МВД, во время перестрелки погибли двое мужчин – Астамур Шамба и Авидзба (имя пока не уточняется). Еще четыре человека были ранены и доставлены в больницы города.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий автомобиль подозреваемых был обнаружен горящим в районе Депо города Сухума. Преступников пока задержать не удалось. МВД Абхазии продолжает мероприятия по задержанию лиц, причастных к преступлению.

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