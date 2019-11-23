Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по факту убийства Шамба и Авидзба

В пятницу в центре Сухума в результате стрельбы, которую открыли неизвестные в масках по посетителям столичного ресторана, погибли двое, трое были ранены.

СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса по факту убийства двух граждан Абхазии, совершенного 22 ноября. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Согласно материалам уголовного дела, вооруженная группа, состоящая не менее чем из четырех человек, в масках и камуфлированной одежде, открыли огонь по посетителям ресторана "Сан-Ремо" в городе Сухум днем 22 ноября. В результате были убиты Астамур Шамба, 1981 года рождения, и Алхас Авидзба, того же года рождения.

Тяжелое пулевое ранение в голову получила работница ресторана Доминика Акиртава, 1998 года рождения, ее доставили в Республиканскую больницу. Также в ЦРБ был доставлен с множественными огнестрельными ранениями обеих голеней Рустам Шамба, 1977 года рождения, а во вторую клиническую больницу с ранением руки Шамиль Авидзба, 1997 года рождения.

Ранее сообщалось о четверых раненных в результате стрельбы на набережной Махаджиров.

По состоянию на 10:00 23 ноября, пострадавшая Акиртава находится в крайне тяжелом состоянии в коме. Опасности для жизни остальных пострадавших нет.

Правоохранительными органами создана оперативно-следственная группа.

С места преступления изъяты образцы крови и более 80 стрелянных гильз от автоматического огнестрельного оружия калибра 7,62 мм и 5 гильз от пистолета неустановленного образца.

В пятницу в 16:00 оперативниками также был обнаружен горящий автомобиль марки "Тойота Марк-2" белого цвета на заброшенной территории депо железнодорожного вокзала в Сухуме. Из салона автомобиля были изъяты четыре "Калашникова".

Отмечается, что следователи провели наружный осмотр тел погибших, назначены судебные экспертизы, изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения с прилегающих к месту происшествия территорий.

Оперативным службам даны соответствующие указания об установлении места нахождения лиц, совершивших преступление.

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