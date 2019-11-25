Квоты на будущее: абхазским школьникам расскажут об обучении в вузах России

"Единый день выпускников российских вузов" проходит в Абхазии в последнюю неделю ноября, мероприятие направлено на профориентацию абитуриентов.

СУХУМ, 25 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Представители Россотрудничества и Абхазского госуниверситета расскажут абхазским абитуриентам об опыте проведения отбора кандидатов на поступление в российские вузы и Абхазский государственный университет, рассказал корреспонденту Sputnik консультант представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Кононов.

"Мы проводим ежегодный "Единый день выпускников российских (советских) вузов". Это мероприятие направлено на своеобразную форму профориентации. Мы пригласили представителей российских университетов, а также АГУ, которые представят свои образовательные программы. Также мы расскажем кандидатам на обучение в российских вузах о планируемой отборочной кампании в рамках квоты, выделяемой правительством России. Мы хотим дать абитуриентам полную информацию о всех возможностях, которые у них есть для поступления в вузы", – пояснил Кононов.

В течение четырех дней представители Россотрудничества и Абхазгосуниверситета будут встречаться с будущими студентами во всех районах республики.

25 ноября в 16:00 - встреча с абитуриентами состоится в Доме Москвы.

26 ноября в 11:00 - в актовом зале администрации города Гагра, а в 16:00 – в актовом зале администрации Гудауты.

27 ноября в 10:00 - в актовом зале администрации Гулрыпшского района, а в 14.00 – в администрации Галского района.

28 ноября в 10:00 - в актовом зале администрации Ткуарчала, а в 14:00: а актовом зале администрации Очамчыры.

29 ноября в 16:00 - в Абхазском государственном университете представители Россотрудничества расскажут о возможностях для поступления в магистратуру и аспирантуру в вузы России.

Ежегодно десятки будущих студентов из Абхазии стремятся получить заветные бесплатные места в вузах по квотам, которые Россия ежегодно выделяет на основе двусторонних соглашений о сотрудничестве в образовании.

Отбором занимается представительство Россотрудничества в республике. По словам его руководителя Вадима Чеха, с 2016 года Абхазии было выделено более 450 квот для поступления в вузы России. Ежегодно количество лимитов сокращалось – если в 2016 году квоты были на 200 человек, то в этом году всего на 50.

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