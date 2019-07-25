Высшее образование может стать бесплатным в пограничных регионах России

СУХУМ, 25 июл – Sputnik. В российской Госдуме предложили сделать высшее образование полностью бесплатным в регионах, которые граничат с иностранными государствами, сообщает РИА Новости.
Зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов считает, что, если образование в приграничных зонах будет бесплатным, это повысит его привлекательность. Тогда, по мнению Чернышова, после завершения учебы выпускники местных вузов, скорее всего, останутся там работать. Это поможет бороться с оттоком молодежи из отдаленных регионов.
"Основная часть отучившейся молодежи вернется к себе домой, впитав в себя уважение к политическим идеям и культурным ценностям России, о которых они будут рассказывать у себя на родине, поднимая имидж нашей страны и формируя положительное общественное мнение", - полагает депутат.
Он также предложил увеличить квоту в вузах этих регионов для русскоговорящих иностранцев.
С соответствующим предложением Чернышов обратился к министру науки и высшего образования России Михаилу Котюкову.
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