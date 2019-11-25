В поисках специалистов: Габния рассказал о дальнейших планах ЦСИ

СУХУМ, 25 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Штат Центра стратегических коммуникаций будет полностью укомплектован в течение ближайших десяти дней, сообщил глава центра Гиви Габния на пресс-конференции в понедельник 25 ноября.

"Большая часть специалистов-исследователей, работавших в центре ранее, действительно ушла. Я предлагал всем остаться, но они приняли такое решение. Уверен, что в дальнейшем нам обязательно понадобится их опыт работы, источники информации, связи. Мы будем поддерживать с ними связь и обращаться за консультациями", - отметил он.

Всего в штате ЦСИ должно быть 13 штатных работников, из них восемь специалистов и пять работников административно-технического персонала. Глава центра подчеркнул, что бывшие сотрудники ЦСИ в основном были специалистами в области экономики.

"Думаю, что традиции мы сохраним, но в нашей жизни изменения нужно вносить не только в сферу экономики. У нас много проблем в здравоохранении, коммунальном хозяйстве, социальной сфере, правоохранительной системе. Поэтому я планирую набирать специалистов различных профилей, а также экспертов извне. Я лично веду собеседование и, думаю, в ближайшие десять дней штат будет полным, тогда я объявлю весь состав", - добавил он.

По словам Габния, если бывшие сотрудники создадут альтернативный исследовательский институт, то это не станет проблемой для работы ЦСИ.

"Я не думаю, что будет проблема во взаимоотношениях. Раз конкуренция в этой области есть, то она будет нас только подстегивать", - сказал он.

Новый глава ЦСИ признался, что еще не полностью изучил доклад центра о состоянии экономики Абхазии, который был опубликован в сентябре. По его мнению, какими бы ни были итоговые данные, не весь научно-исследовательский материал можно предоставлять для общего доступа.

"Думаю, что механизм взаимоотношений власти с центром был на каком-то этапе нарушен или не учтен", - отметил он.

По словам Габния, Центр стратегических исследований будет и далее придерживаться Стратегии экономического развития Абхазии до 2025 года, но разработает собственный план ее выполнения и организации работы.

"Через какое-то время центр предоставит план работы на ближайшие четыре года, в который войдут восемь-десять направлений. Каждый год мы будем изучать одно из них и представлять. Задачи перед нами будут поставлены президентом, так как ему виднее проблемы, которые он как высшее должностное лицо собирается решать. Кроме того, мы будем принимать частные заказы для исследования различных вопросов", - объяснил он.

В планах у Центра стратегических коммуникаций также проведение круглых столов с привлечением международных экспертов, изучение общественного мнения, а также реализация исследовательских работ на практике через нормативно-правовую базу.

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