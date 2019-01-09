"Выход есть?": почему пробуксовывает стратегия развития Абхазии

Пресс-конференция о работе Центра стратегических исследований при президенте Абхазии состоялась в АРСМИРА в среду 9 января.

О том, какую стратегию развития республики разработали ученые Абхазии, почему ее не реализуют и что может помочь в борьбе с коррупцией, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

От исследований к стратегии

Центр стратегических исследований при президенте Абхазии был создан указом Сергея Багапш в феврале 2006 года. Сейчас штат центра вместе с техническим персоналом состоит из 17 человек, девять из них - научные сотрудники.

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Директор ЦСИ Олег Дамения подчеркнул, что наиболее ярким примером эффективной работы стала разработка "Стратегии социально-экономического развития Абхазии до 2025 года", заказчиком которой выступил Кабмин страны.

Обошлась эта программа государству около четырех миллионов рублей. 800 тысяч рублей из этой суммы ушли на налоги, в 500 тысяч рублей обошелся соцопрос. В разработке участвовали 40 абхазских и российских специалистов.

"Нам пришлось восполнить недостающие статистические материалы, в которые вошли опрос населения, различных экспертных сообществ, встречи с активом районов и городов, предпринимателей. Анализ собранного материала проводился на базе современной, в том числе и западной методики. Это позволило нам определить модель социально-экономического развития Абхазии, приоритетные направления, поддерживающие отрасли, прогнозные сценарии развития, риски и перспективы, ограничения и возможности", - сказал Дамения.

Он сожалеет, что стратегия пока не реализуется, несмотря на то, что она уже больше трех лет остается единственным легитимным документом, на базе которого можно планировать развитие республики на среднесрочную перспективу.

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Анализ происходящих в обществе процессов подтверждает основные положения этой стратегии. По мнению Дамения, это означает продолжение инерционного сценария развития государства, губительного в нынешних условиях.

В Абхазии системный кризис, считает научный сотрудник отдела экономики ЦСИ Абхазии Илона Мерцхулава.

"Кризис этот возник не сегодня и имеет свои трансформационные процессы. К большому сожалению, мы находимся, можно сказать, в застойной фазе, депрессии этого экономического кризиса, который охватил всю деятельность нашего общества. Нельзя сказать, что у нас кризис только в экономике. У нас кризис в здравоохранении, образовании, даже в театре", - уверена Мерцхулава.

Единственный выход она видит в реализации государственной программы, разработанной ЦСИ три года назад.

Всеобщий кризис

Дамения видит проявление кризиса не только в экономике, но и в людях, которые за годы сильно изменили свой образ жизни и переосмыслили духовные ценности. Необходимо реформирование системы управления.

"При реформировании системы управления речь должна идти не только об улучшении той или иной организации, а о человеке, который в этой системе работает. Можно создать очень хорошую программу, но если человек не отвечает требованиям системы, то она не будет работать", - пришел к выводу директор ЦСИ.

В стратегии четко расписано, какие законы должны быть приняты и из каких источников они должны быть профинансированы, подчеркнула Илона Мерцхулава.

"В первую очередь нами предлагалось реформирование налоговой системы. То есть администрирование имеющихся налогов и плюс к этому "детенизация" (вывод из теневых схем расчетов – ред.) экономики. Мы не раз уже говорили о том, что теневая экономика Абхазии составляет порядка 50-53% . Безусловно, мы должны рассчитывать на свои внутренние источники, такие как прибыль предприятий и организаций. Кроме того, мы должны проводить грамотный процесс акционирования и приватизации имеющихся объектов, использовать банковские кредитные ресурсы и сбережения населения", - рассказала Мерцхулава.

Помимо внутренних инвестиций, в реализации программы развития страны можно использовать и зарубежные вложения, добавила она.

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Один из факторов, мешающих воплощению в жизнь среднесрочной стратегии развития Абхазии, - коррупция, уверены эксперты. Но эту угрозу можно минимизировать, если внедрить модель прозрачности социально-экономических процессов в республике и применение цифровых технологий.

ЦСИ вчера и сегодня

Идея создания научного центра, занимающегося анализом социально-экономических процессов и прогнозированием их развития, возникла после Отечественной войны народа Абхазии. Тогда, отметил Дамения, это не нашло поддержки, так как многие жители республики пребывали под влиянием западной пропаганды о разгосударствлении экономики, и они верили в то, что рынок сам будет все регулировать.

"В поствоенной Абхазии остро возник вопрос о восстановления социально-экономической инфраструктуры и налаживания жизни общества. Решить это можно было лишь путем анализа и прогнозирования социально-экономических процессов путем планирования развития республики", - сказал Олег Дамения.

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Бюджет Центра на 2019 год составит два миллиона 600 тысяч рублей. Это на один миллион рублей больше, чем в 2018 году. Средняя заработная плата сотрудников в пределах 6-7 тысяч рублей.