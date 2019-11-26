Союз казаков Абхазии отправит новогодние подарки детям Донецка и Луганска

Акция Союза казаков Абхазии в помощь детям, пострадавшим в ходе конфликтов в Донецкой и Луганской народных республик, проходит ежегодно с 2014 года.

СУХУМ, 22 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Союз казаков Абхазии отправит подарки и мандарины детям Донецкой и Луганской народных республик к Новому году, рассказал Sputnik войсковой атаман черноморского казачьего войска Абхазии Вадим Мироненко.

По его словам, акция проводится с 2014 года для помощи детям, пострадавшим во время конфликтов и оставшимся сиротами.

"Несколько раз в год мы отправляем помощь в ДНР, а к Новому году и в Луганскую народную республику. Также подарки будут отправлены детям Донбасса, которые остались без родителей и на данный момент проживают в Крыму. Народ Абхазии воспринимает акцию прекрасно, так как помнит о помощи, оказываемой во время Отечественной войны", - отметил Мироненко.

Акция проводится Союзом казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий, совместно с фондом развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией "Отечество".

Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий был создан в республике в 2009 году. В 2017 году члены Союза были награждены крестами "За верность Черноморскому казачеству" и нагрудными знаками "200 лет Георгиевскому кресту".

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