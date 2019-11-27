Бывшие сотрудники ЦСИ при президенте Абхазии учредили новую организацию

Коллектив Центра стратегических исследований при президенте Абхазии написал заявление об уходе после того, как глава государства 12 ноября освободил от должности директора ЦСИ Олега Дамениа, занимавшего этот пост с 2006 года, и назначил Гиви Габния.

Бывшие руководитель и сотрудники ЦСИ республики провели пресс-конференцию в Сухуме в среду 27 ноября. Они рассказали, что послужило причиной смены начальства, почему политика и наука в Абхазии не могут достичь взаимопонимания и заявили о создании новой научной организации.

Бадри Есиава, Sputnik

В Абхазии появится новая автономная некоммерческая организация – Центр социально-экономических исследований (ЦСИ), об этом на пресс-конференции в Сухуме заявили бывшие сотрудники ЦСИ при президенте Абхазии. Располагаться он будет в здании фонда имени Зураба Ачба в Сухуме.

По словам экс-главы ЦСИ при президенте Олега Дамениа, эта организация уже зарегистрирована в Минюсте Абхазии и обладает юридическим статусом.

"ЦСИ обладает необходимой оргтехникой и временным помещением. Мы уже можем приступать к работе. Однако вопрос о финансировании нового центра в перспективе остается открытым. Мы хорошо понимаем, что этот вопрос сложный, и поэтому нам приходится усиленно изучать российский опыт", - отметил Дамениа.

Финансовое положение новой научной организации дает понимание необходимости акцентировать деятельность в разработке прикладных проектов, которые востребованы в обществе и деловых кругах, добавил он. Дамениа уверен, что на новом пути, на который им пришлось вступить, их ожидает немало трудностей.

По словам бывшего научного сотрудника отдела экономики ЦСИ при президенте Абхазии Илоны Мерцхулава, на первых порах работать они будут на общественных началах.

В ближайшее время планируют представить работу по теме – анализ и оценка проекта Республиканского бюджета Абхазии на 2020 год. Помимо этого, в разработке еще два иностранных проекта. Мерцхулава призналась, что это затратная деятельность, но цели заработать на этом деньги они перед собой не ставят. Она не исключает, что на первых этапах все расходы будут брать на себя сотрудники Центра. В дальнейшем надеются на заказы, спонсорские поощрения, гранты.

"Это могут быть не только абхазские проекты, но и иностранные. В первую очередь речь идет о социологических исследованиях. Тем более, что последнее социологическое исследование на площадке ЦСИ при президенте проводилось в 2015 году. Период проведения такой работы колеблется в рамках трех-четырех лет. Сейчас самое время для того, чтобы этим заняться", - сказала Мерцхулава.

Она также подчеркнула, что политики в работе нового ЦСИ будет в меньшей степени, и коллектив Центра готов сотрудничать со всеми без исключения в рамках науки.

Давление и зарплаты

Бывшая заведующая отделом экономики ЦСИ при президенте Хатуна Шат-ипа уверена, что Олег Дамениа был уволен за научную деятельность коллектива под его руководством. Последним камнем преткновения стала аналитическая научная работа о состоянии экономики Абхазии с 2014 по 2018 годы, опубликованная на сайте Центра в сентябре 2019 года, а также механизм реализации "Стратегии социально-экономического развития Абхазии до 2025 года".

"Эта работа проводилась открыто. Более того, совместно с госструктурами, местными и приглашенными учеными. Ни одного отрицательного отзыва не было, никаких ошибок в этой работы выявлено не было. Тематика наших работ, ключевые проблемы, которые мы освещали, и выводы о неэффективности госуправления – вот что стало камнем преткновения между нашим коллективом и чиновничьим сообществом", - считает Шат-ипа.

После публикации анализа о состоянии экономики Абхазии, отметила она, началось скрытое давление на ЦСИ со стороны власти, но сотрудники его все равно продолжали работать.

"Наука должна служить обществу и не быть прислугой политической власти. Вот почему мы написали заявление, и ушли", - сказала Шат-ипа.

При всем этом, новый ЦСИ не будет дублировать работу Центра стратегических исследований при президенте Абхазии.

Штатное расписание некоммерческой организации Центр социально-экономических исследований еще не утверждено, но уже известно, что коллектив будет состоять из восьми сотрудников. В их число входят экономисты, социологи, психологи. Спектр профессиональных направлений будет расширяться, в том числе за счет иностранных ученых, сказала Мерцхулава.

ЦСИ при президенте Абхазии во время руководства этим учреждением Олега Дамениа состоял из 15 специалистов. По словам бывших сотрудников Центра, на содержание из бюджета государства выделялось ежегодно около двух миллионов рублей, 1,6 миллионов рублей из которых были заработной платой. Среднемесячный размер зарплат был в пределах 8 800 рублей.

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