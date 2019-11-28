Опасный пазл: советская мозаика на здании "Сухумприбора" наполовину разобрана

Часть бокового фасада "Сухумприбора" "освобождена" от живописного панно, в администрации Сухума намерены временно законсервировать или восстановить мозаику в прежнем виде.

СУХУМ, 28 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Руководство "Сухумприбора" решило разобрать советскую мозаику на фасаде здания, на этот факт обратила внимание жительница Сухума, опубликовав видео в Facebook, на котором рабочие снимают мозаику.

"На мой взгляд, эта мозаика превосходна. Но как выяснилось, руководство "Сухумприбора" выдало указ ликвидировать шедевр прошлого", – написала она у себя на страничке.

Видео привлекло внимание городских властей, а также работников Министерства культуры. По настоянию главного художника Сухума Тимура Кайтан, работы по ликвидации мозаики временно прекращены.

"Я связался с заместителем директора, которому объяснил, что мозаику нельзя трогать до нашего приезда. Это фасадная часть здания, любые изменения фасадной части зданий, если даже они находятся в частной собственности, должны согласовываться с городскими властями", – пояснил главный художник столицы.

Директор завода "Сухумприбор" Марлен Гадлия в разговоре с корреспондентом Sputnik объяснил, что мозаика находится в аварийном состоянии и представляет угрозу для людей, поэтому было решено ее разобрать.

"Мозаика давно испортилась. Уже половина отвалилась. Она представляет опасность для прохожих. Недавно часть мозаики чуть не упала на голову прохожим. Обратно прикрепить мозаику невозможно. На самом деле, эта проблема не сегодняшнего дня. Мозаика рушится уже последние десять лет. Мы пытались поддерживать состояние мозаики, пытались замазать отвалившиеся части, подкрашивали ее, но это не давало результатов", – рассказал Гадлия.

Однако свое решение избавиться от опасного "украшения" администрация "Сухумприбора" не согласовала ни с городскими властями, ни с Министерством культуры.

"Руководитель сообщил, что мозаика рассыпается и представляет угрозу для жизни людей, запросто может кому-нибудь на голову упасть. Тем не менее решение надо было принимать совместно, скоординированно", – подчеркнул Кайтан.

Главный художник Сухума вместе с представителями Министерства культуры планирует встретиться с руководством "Сухумприбора" и решить дальнейшую судьбу панно.

"Восстановление этой мозаики возможно. На данном этапе либо законсервируем мозаику, либо будем искать возможность для ее реставрации. Надо совместными усилиями руководства "Сухумприбора", городских властей и Министерства культуры решать эту проблему. Главное, чтобы механически не разрушили мозаику", – добавил Тимур Кайтан.

Мозаика на фасаде "Сухумприбора" появилась примерно в 70-х годах ХХ века, авторство неизвестно.

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