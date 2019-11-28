Часть Абхазии останется без света в пятницу 29 ноября

В связи с включением высоковольтной линии "Бзыбь 220" на подстанции "Сухум 220" в рабочую схему, будет отключена высоковольтная линия "Очамчыра 220".

СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Сухумский район (кроме восточной части), город Сухум (кроме восточных районов) и Гудаутский район останутся без света в среду 29 ноября с 07:00 до 08:00, сообщает РУП "Черноморэнерго".

Также подача энергии будет прекращена с 07:00 до 18:00 в Пицунде и поселке Бзыбь, в связи с вводом в эксплуатацию трансформатора АТ-2 на подстанции "Бзыбь 220".

Читайте также: