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Часть Абхазии останется без света в пятницу 29 ноября

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В связи с включением высоковольтной линии "Бзыбь 220" на подстанции "Сухум 220" в рабочую схему, будет отключена высоковольтная линия "Очамчыра 220".

СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Сухумский район (кроме восточной части), город Сухум (кроме восточных районов) и Гудаутский район останутся без света в среду 29 ноября с 07:00 до 08:00, сообщает РУП "Черноморэнерго".

Также подача энергии будет прекращена с 07:00 до 18:00 в Пицунде и поселке Бзыбь, в связи с вводом в эксплуатацию трансформатора АТ-2 на подстанции "Бзыбь 220".

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