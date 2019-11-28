Часть Абхазии останется без света в пятницу 29 ноября

СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Сухумский район (кроме восточной части), город Сухум (кроме восточных районов) и Гудаутский район останутся без света в среду 29 ноября с 07:00 до 08:00, сообщает РУП "Черноморэнерго".
Также подача энергии будет прекращена с 07:00 до 18:00 в Пицунде и поселке Бзыбь, в связи с вводом в эксплуатацию трансформатора АТ-2 на подстанции "Бзыбь 220".
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