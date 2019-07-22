Полезные советы: как сберечь технику при сбоях электричества

Как можно сберечь электрооборудование во время отключения, читайте в материале Sputnik.

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Возникающие из-за включений и отключений электричества перепады могут вывести из строя бытовую технику в доме.

Как отметили в РУП "Черноморэнерго", самый действенный способ сохранить электроприборы - заранее отключить их от питания. Для того чтобы обезопасить приборы, специалисты советуют выдернуть шнуры из розетки при первых признаках возникновения перепадов напряжения в сети.

Продавец-консультант магазина электротехники считает, что хорошей защитой могут быть стабилизаторы, которые равномерно осуществляют подачу энергии к приборам и могут обеспечивать безопасность при включении света.

При этом продавец оговорился, что стабилизатор тоже не всегда может справиться со скачками электричества, у него свой ограниченный диапазон срабатывания.

"Производитель указывает на приборе уровень напряжения, в рамках которого он работает хорошо, но если энергия ниже или выше, то уже могут возникнуть проблемы. Если даже электроприбор не испортится, то срок его службы может существенно сократиться", - отметил продавец.

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