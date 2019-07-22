11:58 22 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.87
  • EUR70.79
Поиск

Полезные советы: как сберечь технику при сбоях электричества

CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
77203

Как можно сберечь электрооборудование во время отключения, читайте в материале Sputnik.

Sputnik

Возникающие из-за включений и отключений электричества перепады могут вывести из строя бытовую технику в доме.

Предприятие «Черноморэнерго».
© Sputnik Томас Тхайцук
Проблемы системы: парламент проведет расследование работы "Черноморэнерго"

Как отметили в РУП "Черноморэнерго", самый действенный способ сохранить электроприборы - заранее отключить их от питания. Для того чтобы обезопасить приборы, специалисты советуют выдернуть шнуры из розетки при первых признаках возникновения перепадов напряжения в сети.

Продавец-консультант магазина электротехники считает, что хорошей защитой могут быть стабилизаторы, которые равномерно осуществляют подачу энергии к приборам и могут обеспечивать безопасность при включении света.

При этом продавец оговорился, что стабилизатор тоже не всегда может справиться со скачками электричества, у него свой ограниченный диапазон срабатывания.

"Производитель указывает на приборе уровень напряжения, в рамках которого он работает хорошо, но если энергия ниже или выше, то уже могут возникнуть проблемы. Если даже электроприбор не испортится, то срок его службы может существенно сократиться", - отметил продавец.

Читайте также:

По теме

С божьей помощью: Басария рассказал о работе ИнгурГЭС зимой
На мели: что происходит с ИнгурГЭС
Энергия плотины: какой увидели ИнгурГЭС журналисты Абхазии
Теги:
Абхазия, Черноморэнерго


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Война, море и любимые женщины: каким мы запомнили Хемингуэйя
Досрочные парламентские выборы на Украине
Выбрать Раду: как прошли досрочные парламентские выборы на Украине
Ученья свет: где, как и на кого хотят учиться читатели Sputnik
Соцсети
Sputnikabkhazia