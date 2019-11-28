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Абхазское вино обошло европейское на конкурсе в Москве

© Foto/ vinabkhazia
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191128/1028903569/Abkhazskoe-vino-oboshlo-evropeyskoe-na-konkurse-v-Moskve.html

"Международный профессиональный конкурс вин и спиртных напитков" проходил с 14 по 23 ноября в Москве.

СУХУМ, 28 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Вино "Ашта Лаша" компании "Вина и воды Абхазии" получило золотую медаль на международном конкурсе в Москве, рассказал корреспонденту Sputnik главный винодел "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба.

"На конкурсе была очень жесткая конкуренция. Мы представили два образца вин в категории "вино географического наименования места происхождения" – красные сухие "Ашта Лаша" и "Атауад". Как и в Ялте, "Ашта Лаша" снова получила "золото". Это высокая оценка выдающихся дегустаторов мира", - отметил Авидзба.

Организаторами XXIII Международного профессионального конкурса вин и спиртных напитков в Москве выступили Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности при поддержке Российской академии наук.

Согласно информации на официальном сайте этого института, на конкурсе были представлены 340 образцов вин и крепких напитков из 17 стран, в том числе из Абхазии, России, Франции, Австралии, Аргентины, Испании, Италии.

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