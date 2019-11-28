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Абхазский борец победил в турнире "Юность России" в Раменском

© Foto / Тимур Джопуа
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191128/1028903807/Abkhazskiy-borets-pobedil-v-turnire-Yunost-Rossii-v-Ramenskom.html

Всероссийские соревнования по вольной борьбе "Юность России" среди юношей до 18 лет проходят в городе Раменское Московской области с 25 по 29 ноября.

СУХУМ, 28 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Борец из Абхазии Даниэль Джопуа победил в турнире "Юность России" в Раменском, сообщает Госкомитет Абхазии по физической культуре и спорту.

В финале он встретился с соперником из Красноярска в весовой категории до 110 килограммов. Тренируют Даниэля Джопуа Манучар Бешириши, Размик Алабян и Ислам Колаев.

Всего во Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе "Юность России" приняло участие около трехсот спортсменов из регионов России и восемь из Абхазии. Как ранее сообщал тренер по вольной борьбе Тимур Джопуа, первое место так же занял Баграт Пандария, второе - Астамур Квициния, третье - Даниил Харчилава.

Всероссийские соревнования проходят в подмосковном Раменском с 25 по 29 ноября.

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