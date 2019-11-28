Игре быть: 1/8 финала абхазской Лиги КВН пройдет в Сухуме

В 1/8 финала абхазской Лиги КВН примут участие четыре команды из Сухума, Сухумского района, Пицунды и Ткуарчала.

СУХУМ, 28 ноя – Sputnik. Очередной этап финала абхазской Лиги КВН пройдет в Сухуме в Абхазской государственной филармонии в пятницу 29 декабря, рассказал на радио Sputnik Абхазия один из организаторов события Михаил Цкуа.

"В этом этапе встретятся сухумская команда "Авангард", команда "Сейчас все будет" из Пицунды, победители прошлого сезона, представители армянской диаспоры "Гумский уезд", а также "Дождевой удар" из Ткуарчала, которым совсем немного не хватило для победы в прошлый раз", - отметил Цкуа.

Он добавил, что завершить сезон в 2019 году не удастся, так как до конца года осталось мало времени. Последующие этапы пройдут уже в 2020 году.

Цкуа также подчеркнул, что все участники команд абхазской Лиги КВН выросли в творческом и актерском плане. Во многом они равняются на именитую команду "Нарты из Абхазии", которая играла и побеждала в российской Высшей лиге КВН, а также на завоевавшую популярность в республике команду - "Маленькая страна".

В планах у организаторов абхазской Лиги КВН собрать команду от Абхазии и принять участие в зимнем фестивале КВН в Сочи в 2021 году.

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