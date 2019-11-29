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Сезонное прикрытие: на Псоу задержана крупная партия сигарет из Абхазии

© Foto / пресс-служба Сочинской таможни
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В ходе таможенного и пограничного контроля в фуре была обнаружена незаконная табачная продукция.

СУХУМ, 29 ноя — Sputnik.  На грузовом автомобиле марки MAN из Абхазии пытались незаконно вывезти крупную партию табачной продукции, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

При оформлении документов на 20 тонн цитрусовых, в ходе осмотра грузовика у таможенников возникло подозрение на наличие тайников. Опасения подтвердились: в фуре было обнаружено 395 коробок незаконно перевозимой табачной продукции. Это 19 747 блоков сигарет (197 470 пачек, 3 949 400 сигарет).

"Незаконный товар задержан. Образцы табачной продукции направлены на экспертизу. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказано в сообщении ведомства.

Незаконно перевозимая продукция была обнаружена с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.

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Теги:
Абхазия, сигареты


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