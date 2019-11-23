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Таможню не проскочишь: в авто из Абхазии обнаружили незаконная табачная продукция

© Foto / Пресс-служба сочинской таможни
В Абхазии
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Sputnik Абхазия

Общее количество незаконно перемещаемой табачной продукции составило 206 блоков - 2060 пачек, 41200 штук.

СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Сотрудники таможенного поста МАПП "Адлер" обнаружили в прибывшем из Абхазии автомобиле Opel Vektra тайники с сигаретами, об этом сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

Табачная продукция была спрятана под обшивками дверей в полостях механизмов-стеклоподъемников, под рулевой колонкой, в приборной панели, в бардачке, вместо фильтра кондиционера. Всего было обнаружено 143 блока сигарет без акцизных марок.

Незаконно перевозимая продукция была обнаружена с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.

Ранее, 19 ноября, на таможенном посту МАПП "Адлер" при осмотре автомобиля марки ГАЗ 31029 служебная собака по кличке Ундина Морская Царица обнаружила тайник в районе бензобака. Из него было изъято 63 блока сигарет.

© Foto / Пресс-служба сочинской таможни
На российско-абхазской границе пресечен ввоз контрабандной табачной продукции в тайниках автомобилей

Водителем "Волги" оказался безработный гражданин Абхазии. Он пояснил, что приобрел сигареты в Абхазии примерно за 30 рублей за пачку. Зная, что ввоз в Россию такого количества сигарет запрещен, он "заблаговременно приобрел старый автомобиль", в котором сделал тайник, который использовал как нишу для провоза сигарет.

Незаконный товар и автомобиль изъяты. Образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу. По данному факту возбуждено четыре дела об административных правонарушениях.

Сочинская таможня напоминает, что на таможенную территорию Евразийского экономического союза разрешен ввоз не более 200 сигарет. При этом за сокрытие товаров в тайниках при перемещении через границу нарушителю грозит крупный штраф, а также конфискация транспортного средства, в котором они перемещались.

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