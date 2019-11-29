Прокуратура завела дело по двум статьям после стрельбы в Гагре

На месте происшествия обнаружены четыре стреляные гильзы, из тела раненого врачи извлекли три пули.

СУХУМ, 27 ноя – Sputnik. Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело по статьям "Покушение на умышленное убийство" и "Незаконное хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия" по факту ранения жителя Гагры Георгия Степаняна, сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.

"Согласно оперативной информации, в совершении покушения на убийство Степаняна подозревается житель города Гагра Барциц Джамал Ширинович, 1959 года рождения", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе МВД рассказали, что накануне днем житель Гагры, 1975 года рождения, был госпитализирован после ссоры, закончившейся стрельбой.

Пострадавший был доставлен в больницу города Гагра, так ему оказали помощь, после чего по решению родственников, мужчину перевезли в больницу Сочи.

"Согласно показаниям врачей, Степанян получил ранения в область грудной клетки и поясничного отдела, кисти правой руки и левого предплечья", - отметили в Генпрокуратуре.

По состоянию на утро 29 ноября он находится в сознании, состояние здоровья стабильно тяжелое.

"В результате проведенного осмотра места происшествия следователем изъяты четыре стреляные гильзы от пистолета неустановленного образца и образцы крови, в Гагрской больнице также изъяты три пули, находившиеся в теле потерпевшего", - уточнили в Генеральной прокуратуре Абхазии.

Расследование проводит прокуратура Гагрского района. Даны указания оперативным службам об установлении местонахождения и задержания Джамала Барциц.

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