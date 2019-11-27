Пострадавшей во время стрельбы в Сухуме Доминике Акиртава провели операцию

Как отмечают в пресс-службе Минздрава Абхазии, проведенная операция не влияет на общее состояние пострадавшей, которое остается крайне тяжелым.

СУХУМ, 27 ноя – Sputnik. Тяжело раненной во время стрельбы на набережной Сухума Доминике Акиртава сделали трахеостомию и обработали пулевое ранение в Центральной республиканской больнице в среду 27 ноября, сообщили корреспонденту Sputnik Абхазия в пресс-службе Минздрава республики.

"Врачи сделали трахеостомию и обработку пулевого ранения. Но эта операция кардинально не меняет ее состояния", – отметили в ведомстве, подчеркнув, что пуля не извлечена и Доминика Акиртава все еще находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации медучреждения.

Трахеостомия — хирургическая операция, в результате которой обеспечивается поступление воздуха в дыхательные пути пациента через введение в трахею специальной трубки.

22 ноября в Сухуме группа неизвестных в масках устроила стрельбу из автомата в сторону ресторана "Сан-Ремо", расположенного на набережной Махаджиров.

В результате происшествия двое погибли, Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Трое с ранениями были доставлены в больницы Сухума, в том числе Доминика Акиртава.

В ЦРБ также был доставлен с множественными огнестрельными ранениями обеих голеней Рустам Шамба, 1977 года рождения, а во вторую клиническую больницу с ранением руки Шамиль Авидзба, 1997 года рождения. Их жизням не угрожает опасность.

В субботу 23 ноября прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса по факту убийства двух граждан Абхазии.

Читайте также: